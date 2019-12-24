Намагаємося проаналізувати ситуацію яка виникла та за можливістю звісно допомогти клієнту. Головне, щоб це не було на постійній основі у клієнта
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 бер, 2024 19:52
Re: Sense Bank
Додано: Пон 25 бер, 2024 19:57
От, до речі, згадав історію моєї колеги та клієнтки банку.
Ця історія та історія з Мінфіну не пов'язані, але вважаю що теж про підтримку
Одного разу клієнтка звернулася у підтримку і чомусь у неї не виходило погасити кредит банку. Колега запропонувала переказати кошти їй на картку і вона допомогла внести вчасно платіж. І якщо не помиляюся, то так відбувалося десь кілька разів. І якось так, вони на цьому розпочали дружити, спілкуватися
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 25 бер, 2024 20:36
Re: Sense Bank
Додано: Пон 25 бер, 2024 20:39
Re: Sense Bank
Додано: Пон 25 бер, 2024 20:46
Re: Sense Bank
Ахахах, ну тут клієнтка переказувала на картку, і вже тоді колега вносила платіж.
Так, дійсно добре
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 25 бер, 2024 21:29
Re: Sense Bank
Карта АТБ, закинул через терминал денег, хочу через мобильное приложение перевести личные средства на карту другого банка. Рисует мне комиссию. В тарифах комиссии нет.
Может деньгам нужно отлежаться? Раньше пользовался Хамелеоном, там сразу можно переводить.
Додано: Пон 25 бер, 2024 21:43
Re: Sense Bank
Вітаю! При переказі на картку в іншому банку буде комісія сервісу - 1% + 5 грн.
Тобто, єдиний варіант це або за Хамелеоном переказувати, де ліміт - 20 000 грн / міс без комісії.
Або за реквізитами власні кошти переказувати, комісії не буде.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 25 бер, 2024 21:51
Re: Sense Bank
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