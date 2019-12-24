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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1164116511661167>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:52

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:а повернення коміс роблять для всіх незадоволених чи як?!

Намагаємося проаналізувати ситуацію яка виникла та за можливістю звісно допомогти клієнту. Головне, щоб це не було на постійній основі у клієнта :mrgreen:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 19:57

От, до речі, згадав історію моєї колеги та клієнтки банку.
Ця історія та історія з Мінфіну не пов'язані, але вважаю що теж про підтримку :)
Одного разу клієнтка звернулася у підтримку і чомусь у неї не виходило погасити кредит банку. Колега запропонувала переказати кошти їй на картку і вона допомогла внести вчасно платіж. І якщо не помиляюся, то так відбувалося десь кілька разів. І якось так, вони на цьому розпочали дружити, спілкуватися :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12491
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Подякував: 167 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:36

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:так відбувалося десь кілька разів
Бооже, я теж шукаю друга, який буде за мене кредитки гасити. А банки все колекторів підсовують замість друзів :cry: :cry:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:39

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Колега запропонувала переказати кошти їй на картку і вона допомогла внести вчасно платіж.
Добре, що не спрацював фінансовий моніторинг =)
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:46

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Бооже, я теж шукаю друга, який буде за мене кредитки гасити. А банки все колекторів підсовують замість друзів

Ахахах, ну тут клієнтка переказувала на картку, і вже тоді колега вносила платіж.

  Howl написав:Добре, що не спрацював фінансовий моніторинг =)

Так, дійсно добре :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:29

Re: Sense Bank

Карта АТБ, закинул через терминал денег, хочу через мобильное приложение перевести личные средства на карту другого банка. Рисует мне комиссию. В тарифах комиссии нет.
Может деньгам нужно отлежаться? Раньше пользовался Хамелеоном, там сразу можно переводить.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:43

Re: Sense Bank

  pfauter написав:Карта АТБ, закинул через терминал денег, хочу через мобильное приложение перевести личные средства на карту другого банка. Рисует мне комиссию. В тарифах комиссии нет.
Может деньгам нужно отлежаться? Раньше пользовался Хамелеоном, там сразу можно переводить.

Вітаю! При переказі на картку в іншому банку буде комісія сервісу - 1% + 5 грн.
Тобто, єдиний варіант це або за Хамелеоном переказувати, де ліміт - 20 000 грн / міс без комісії.
Або за реквізитами власні кошти переказувати, комісії не буде.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:51

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Тобто, єдиний варіант це або за Хамелеоном переказувати, де ліміт - 20 000 грн / міс без комісії.
Або за реквізитами власні кошти переказувати, комісії не буде.

а 3-й єдиний вар-т це переказати на Пакетку(Вайт...) і з неї стягнути чужим сервісом до 100к/міс без коміс
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 22:16

как в этом банке происходит списание маленького долга с большого неразрывного депозита должника по запросу исполнительной службы ?

Депозит превращается в разрывной, а остаток средств после списания оказывается на текущем счете ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:54

  greenozon написав:
  Bobua написав:Цікаво, що буде після продажу?

якого продажу? :) подивіться історію горе-продаж Укргазу, ... ноу комментс


Подивіться на додатки Укргазу, Ексімки... -- “обійняти і ридати”. В ексімці навіть перестали гроші на iban -- то треба дуже давгі і складні “танці з бубном”.
Чи зможе держава зберегти банк з норм.додатком?
Чи зможе, напр., додати в нього решту своїх банок в додаткові вікна??
Якось сумнівно.

Бо от був розкручений 104.ua але держава чомусь не вважала його цінністю...
Bobua
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