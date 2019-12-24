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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1164116511661167

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:36

  citramon написав:как в этом банке происходит списание маленького долга с большого неразрывного депозита должника по запросу исполнительной службы ?

Депозит превращается в разрывной, а остаток средств после списания оказывается на текущем счете ?

Sense Bank, можете надати відповідь щодо процедури списання?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:56

  Bobua написав:Подивіться на додатки Укргазу, Ексімки... -- “обійняти і ридати”. В ексімці навіть перестали гроші на iban -- то треба дуже давгі і складні “танці з бубном”.
то справа звички
flysoulfly
 
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