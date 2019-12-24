|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 15:36
Sense Bank
citramon написав:
как в этом банке происходит списание маленького долга с большого неразрывного депозита должника по запросу исполнительной службы ?
Депозит превращается в разрывной, а остаток средств после списания оказывается на текущем счете ?
, можете надати відповідь щодо процедури списання?
-
citramon
-
-
- Повідомлень: 721
- З нами з: 30.07.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 15:56
Bobua написав:
Подивіться на додатки Укргазу, Ексімки... -- “обійняти і ридати”. В ексімці навіть перестали гроші на iban -- то треба дуже давгі і складні “танці з бубном”.
то справа звички
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4628
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14
|11703
|
Пон 18 бер, 2024 16:16
sens
|
|1222
|252703
|
Вів 27 лют, 2024 16:48
KVV
|