Sense Bank, можете надати відповідь щодо процедури списання?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 15:36
Sense Bank, можете надати відповідь щодо процедури списання?
Додано: Вів 26 бер, 2024 15:56
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:15
Я тоже пробовал, хотя не с PayPal. Пробовал именно с целью проверить по факту наличие и размер комиссии. Фокус в том, что комиссию снимают с карты через некоторое время, а не сразу после прихода денег. И, соответственно, комиссия вполне может быть больше суммы перевода, ничто не мешает. Я перевёл небольшую сумму, посмотрел -- всё дошло в полном объёме, и сразу же эту сумму потратил на покупку (специально пробовал в такой момент, чтобы сразу можно было деньги использовать). А через время смотрю -- нарисовали комиссию в 2 евро, и списали с карты в минус. Хорошо, что заметил, а не загнал какую-то более крупную сумму, думая, что комиссию не возьмут. Потом была проблема, как погасить эти два евро, ибо за гривны тогда купить не давали, а переводить ещё раз из-за рубежа, и заплатить ещё 2 евро комиссии очень не хотелось.
Поэтому банки, предоставляющие возможность пополнения через SEPA -- наше всё на настоящий момент, по крайней мере по евро.
Додано: Сер 27 бер, 2024 00:05
там дали пояснення
Додано: Сер 27 бер, 2024 08:21
Re: Sense Bank
Доброго ранку! Ваше питання вже в роботі, бігаємо різними відділами для уточнення щодо процедури списання. Як тільки відповідь буде готова, відпишемось вам!
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
UPD: Вже отримали відповідь, отже якщо надійде платіжна інструкція на примусове стягнення з визначеним рахунком депозиту то відповідно до вимог законодавства вона буде виконана, й кошти будуть списані з депозиту. Якщо ж примусовий платіж менший, ніж сума депозиту, то після списання депозит подовжує діяти. Відсотки нараховуються на суму після списання. А якщо примусовий платіж більший, ніж сума депозиту — депозит буде достроково розірваний.
Сподіваюсь, що не змусили вас довго чекати на відповідь 😉
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 27 бер, 2024 09:53
А відсотки, якщо повністю розірваний, будуть перераховані, як і при стандартному розриві депозиту по 0,01% річних, чи залишаться скільки нараховано за умовами?
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