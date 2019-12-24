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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1164116511661167

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:36

  citramon написав:как в этом банке происходит списание маленького долга с большого неразрывного депозита должника по запросу исполнительной службы ?

Депозит превращается в разрывной, а остаток средств после списания оказывается на текущем счете ?

Sense Bank, можете надати відповідь щодо процедури списання?
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:56

  Bobua написав:Подивіться на додатки Укргазу, Ексімки... -- “обійняти і ридати”. В ексімці навіть перестали гроші на iban -- то треба дуже давгі і складні “танці з бубном”.
то справа звички
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:15

  vpchelko написав:Интересный отзыв https://minfin.com.ua/ua/company/senseb ... ew/358547/

чувак перевел себе 1 доллар с PayPal на карту сенс банка и попал на комиссию 80 гривен!

Можно пояснительную бригаду - как так получилось?

Я тоже пробовал, хотя не с PayPal. Пробовал именно с целью проверить по факту наличие и размер комиссии. Фокус в том, что комиссию снимают с карты через некоторое время, а не сразу после прихода денег. И, соответственно, комиссия вполне может быть больше суммы перевода, ничто не мешает. Я перевёл небольшую сумму, посмотрел -- всё дошло в полном объёме, и сразу же эту сумму потратил на покупку (специально пробовал в такой момент, чтобы сразу можно было деньги использовать). А через время смотрю -- нарисовали комиссию в 2 евро, и списали с карты в минус. Хорошо, что заметил, а не загнал какую-то более крупную сумму, думая, что комиссию не возьмут. Потом была проблема, как погасить эти два евро, ибо за гривны тогда купить не давали, а переводить ещё раз из-за рубежа, и заплатить ещё 2 евро комиссии очень не хотелось.

Поэтому банки, предоставляющие возможность пополнения через SEPA -- наше всё на настоящий момент, по крайней мере по евро.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 00:05

  vpchelko написав:Интересный отзыв https://minfin.com.ua/ua/company/senseb ... ew/358547/

чувак перевел себе 1 доллар с PayPal на карту сенс банка и попал на комиссию 80 гривен!

Можно пояснительную бригаду - как так получилось?


там дали пояснення

В тарифах комісія 1% від суми але мінімум 80.гр
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 08:21

Re: Sense Bank

  citramon написав:можете надати відповідь щодо процедури списання?

Доброго ранку! Ваше питання вже в роботі, бігаємо різними відділами для уточнення щодо процедури списання. Як тільки відповідь буде готова, відпишемось вам!
Ваш друг та помічник, Володимир 💎

UPD: Вже отримали відповідь, отже якщо надійде платіжна інструкція на примусове стягнення з визначеним рахунком депозиту то відповідно до вимог законодавства вона буде виконана, й кошти будуть списані з депозиту. Якщо ж примусовий платіж менший, ніж сума депозиту, то після списання депозит подовжує діяти. Відсотки нараховуються на суму після списання. А якщо примусовий платіж більший, ніж сума депозиту — депозит буде достроково розірваний.
Сподіваюсь, що не змусили вас довго чекати на відповідь 😉
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 09:53

  Sense Bank написав:
  citramon написав:можете надати відповідь щодо процедури списання?

Доброго ранку! Ваше питання вже в роботі, бігаємо різними відділами для уточнення щодо процедури списання. Як тільки відповідь буде готова, відпишемось вам!
Ваш друг та помічник, Володимир 💎

UPD: Вже отримали відповідь, отже якщо надійде платіжна інструкція на примусове стягнення з визначеним рахунком депозиту то відповідно до вимог законодавства вона буде виконана, й кошти будуть списані з депозиту. Якщо ж примусовий платіж менший, ніж сума депозиту, то після списання депозит подовжує діяти. Відсотки нараховуються на суму після списання. А якщо примусовий платіж більший, ніж сума депозиту — депозит буде достроково розірваний.
Сподіваюсь, що не змусили вас довго чекати на відповідь 😉
З повагою, Володимир 💎

А відсотки, якщо повністю розірваний, будуть перераховані, як і при стандартному розриві депозиту по 0,01% річних, чи залишаться скільки нараховано за умовами?
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:27

А відсотки, якщо повністю розірваний, будуть перераховані, як і при стандартному розриві депозиту по 0,01% річних, чи залишаться скільки нараховано за умовами?

Це залежить від типу депозиту, наприклад, за депозитом Прибутковий - перерахунку відсотків не буде. При розірванні будуть виплачені нараховані відсотки з моменту останньої виплати і до дня закриття депозиту. Якщо ж при примусовому стягненні нараховані відсотки не будуть списані - то вони перейдуть на рахунок, з якого був оформлений депозит.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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