Додано: Вів 26 бер, 2024 18:15

vpchelko написав: Интересный отзыв https://minfin.com.ua/ua/company/senseb ... ew/358547/



чувак перевел себе 1 доллар с PayPal на карту сенс банка и попал на комиссию 80 гривен!



Можно пояснительную бригаду - как так получилось? Интересный отзывчувак перевел себе 1 доллар с PayPal на карту сенс банка и попал на комиссию 80 гривен!Можно пояснительную бригаду - как так получилось?

Я тоже пробовал, хотя не с PayPal. Пробовал именно с целью проверить по факту наличие и размер комиссии. Фокус в том, что комиссию снимают с карты через некоторое время, а не сразу после прихода денег. И, соответственно, комиссия вполне может быть больше суммы перевода, ничто не мешает. Я перевёл небольшую сумму, посмотрел -- всё дошло в полном объёме, и сразу же эту сумму потратил на покупку (специально пробовал в такой момент, чтобы сразу можно было деньги использовать). А через время смотрю -- нарисовали комиссию в 2 евро, и списали с карты в минус. Хорошо, что заметил, а не загнал какую-то более крупную сумму, думая, что комиссию не возьмут. Потом была проблема, как погасить эти два евро, ибо за гривны тогда купить не давали, а переводить ещё раз из-за рубежа, и заплатить ещё 2 евро комиссии очень не хотелось.Поэтому банки, предоставляющие возможность пополнения через SEPA -- наше всё на настоящий момент, по крайней мере по евро.