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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 бер, 2024 20:33
Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються?
Нехай краще будуть бджілки😄
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Сер 27 бер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Sense Bank
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:55
Amethyst написав: Sense Bank написав:
Наші спеціалісти, як бджілки...
Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються?
Трутні
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novichok
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:59
novichok написав: Amethyst написав: Sense Bank написав:
Наші спеціалісти, як бджілки...
Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються?
Трутні
блін, я думав - смузісти
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Amethyst
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