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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1165116611671168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:33

Re: Sense Bank

Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються?

Нехай краще будуть бджілки😄
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Сер 27 бер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12495
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:55

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Наші спеціалісти, як бджілки...

Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються? :mrgreen:

Трутні :shock:
novichok
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Повідомлень: 3322
З нами з: 31.03.13
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:59

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Наші спеціалісти, як бджілки...

Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються? :mrgreen:

Трутні :shock:

блін, я думав - смузісти :lol:
Amethyst
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Повідомлень: 5212
З нами з: 05.05.21
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