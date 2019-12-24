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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 бер, 2024 20:33
Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються?
Нехай краще будуть бджілки😄
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Сер 27 бер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Sense Bank
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:55
Amethyst написав: Sense Bank написав:
Наші спеціалісти, як бджілки...
Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються?
Трутні
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novichok
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:59
novichok написав: Amethyst написав: Sense Bank написав:
Наші спеціалісти, як бджілки...
Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються?
Трутні
блін, я думав - смузісти
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Amethyst
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Додано: Сер 27 бер, 2024 21:53
Sense Bank написав:
Ми трошки зламались🥺
Зараз не відображаються рахунки в Sense SuperApp.
Наші спеціалісти, як бджілки, намагаються все швиденько виправити
Перепрошуємо за незручності🫶
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Ми все полагодили,картки на місцях)
Дякуємо за ваше розуміння💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Сер 27 бер, 2024 22:00
Sense Bank написав:
Ми все полагодили,картки на місцях)
Ну якщо вулик знов гуде, то підскажить, будь ласка:
До якого часу протягом доби треба відкрити карту в додатку, щоб розрахункова дата була цією датою?
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Arbitr
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Додано: Сер 27 бер, 2024 22:16
Arbitr написав: Sense Bank написав:
Ми все полагодили,картки на місцях)
Ну якщо вулик знов гуде, то підскажить, будь ласка:
До якого часу протягом доби треба відкрити карту в додатку, щоб розрахункова дата була цією датою?
Рекомендуємо подавати запит до 23:00)
Тільки що відкрила собі картку,за дві секундочки все зробила і картка в застосунку)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 12497
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 1310 раз.
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