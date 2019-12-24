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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1165116611671168

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:33

Re: Sense Bank

Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються?

Нехай краще будуть бджілки😄
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Сер 27 бер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12497
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Подякували: 1311 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:55

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Наші спеціалісти, як бджілки...

Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються? :mrgreen:

Трутні :shock:
novichok
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Повідомлень: 3324
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:59

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Наші спеціалісти, як бджілки...

Бджілка -- це жіночий рід.
А не пам'ятаєте, як вони чоловічого роду називаються? :mrgreen:

Трутні :shock:

блін, я думав - смузісти :lol:
Amethyst
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Повідомлень: 5214
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 990 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:53

  Sense Bank написав:Ми трошки зламались🥺
Зараз не відображаються рахунки в Sense SuperApp.
Наші спеціалісти, як бджілки, намагаються все швиденько виправити
Перепрошуємо за незручності🫶
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


Ми все полагодили,картки на місцях)
Дякуємо за ваше розуміння💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12497
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:00

  Sense Bank написав:Ми все полагодили,картки на місцях)

Ну якщо вулик знов гуде, то підскажить, будь ласка:
До якого часу протягом доби треба відкрити карту в додатку, щоб розрахункова дата була цією датою?
Arbitr
 
Повідомлень: 261
З нами з: 07.11.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:16

  Arbitr написав:
  Sense Bank написав:Ми все полагодили,картки на місцях)

Ну якщо вулик знов гуде, то підскажить, будь ласка:
До якого часу протягом доби треба відкрити карту в додатку, щоб розрахункова дата була цією датою?

Рекомендуємо подавати запит до 23:00)
Тільки що відкрила собі картку,за дві секундочки все зробила і картка в застосунку)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12497
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:55

  Sense Bank написав:
  Arbitr написав:
  Sense Bank написав:Рекомендуємо подавати запит до 23:00)
Тільки що відкрила собі картку,за дві секундочки все зробила і картка в застосунку)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Дякую, але почекаю 01.04, щоб сплачувати заборгованість останнім днем місяця, а не відстежувати, по якій карті коли розрахунковий період спливає.
Arbitr
 
Повідомлень: 261
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:01

Швидкі снижают до 7% со 2 апреля
Кассандра
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