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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1166116711681169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:12

  lloydbanksua написав:
  sens написав:Переходимо в Кредит-дніпро по 8%?

Безналичный вход/выход бесплатный?

В залежності від картки.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:46

  Amethyst написав:
  novichok написав:Трутні :shock:

блін, я думав - смузісти :lol:

А разве это не одно и то же? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 367
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Подякували: 52 раз.
 
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