В залежності від картки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 бер, 2024 16:12
Додано: Чет 28 бер, 2024 16:46
Додано: Чет 28 бер, 2024 21:51
Re: Sense Bank
Дамы и господа, у кого была след. проблема: есть две карты, два номера телефона, терминалы easypay. Раньше без проблем работала схема: одна карта + один тел = 5 к пополнения. С какого-то момента при попытке пополнить вторую карту со вторым номером телефона easypay начал выдавать сообщение, что превышен суточный лимит.
Техподдержка easypay переваривала заявку пару дней, сообщила, что проблему решили, по факту - все то же самое.
Кто с таким сталкивался, и что с этим делать?
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