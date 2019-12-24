Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:36

Уважаемые лорды и прочие сотрудники поддержки банка, смотрите какая у меня интересТная ситуевина нарисовалась. Держу на трехдневных депо денежку под погашение кредиток (сегодня, завтра послезавтра как раз гашение общая сумму 80к+). Вчера в ваше чудо ССА прилетает пуш что в связи с ошибкой соблюдения какой-то процедуры вам надо обновить паспортные данные. Вчера же был в отделении и спросил персонального менеджера WTF - он посмотрев в компутере сказал что все ок - последнее обновление мы делали в январе этого года система о наличии проблем не сигнализирует. Ну ок то ок. Еду на выходные в село - сегодня утром вхожу в ССА - система ничего не даёт сделать требует обновления паспортных данных. Через Дию делать обновление не хочу - в декабре делал - перепривязался загран паспорт вместо гражданского в отделении обслуживать по гражданскому отказывалис - пришлось в январе повторно перезаполнять все доки. Чтобы быстро решить проблему звоню в видео чат - оператор признает что видит мое обновление доков от 2 января но поскольку система выдала ошибку то пока не обновляться данные - через Дию ли через менеджера ли - ничего сделать нельзя. Ну делать нечего - часть кредиток надо гасить уже сегодня а ещё и завтра и послезавтра - а завтра и послезавтра отделения не работают - поэтому ехать надо сегодня - ноги в руки - благо село всего в 40 км от ближайшего отделения - в 9 утра я у менеджера - он на меня недоуменно смотрит - но перезаполнять анкету не отказался. В итоге все освятилось, заработало и дало совершить операцию. Но теперь у меня вопрос - какой сорри бонус мне положен за нервы время и 80 км пробега авто (если что компутер показывает 8л/100км) в село и назад? Ведь факт налицо - я проходил переидентификацию 2.01.24 - для следующей рановато, оператор признала что вчера была рассылка об ошибке - но это была ошибка Сенс- банка. Да я мог пройти идентификацию дистанционно но опять таки она у вас реализованп рогато - потом надо носить с собой загран паспорт что мне неудобно (знаю что вы можете сказать что можно идентифицироваться каждый раз через Дию но в декабре имел неудачный опыт когда инициированный менеджером код в Дию просто не приходил). В общем извините наболело - ваша поделка ССА это вредительство чистой воды. Поэтому по этой отвратительной ситуации извините - хочу сорри бонус. Сможет мне Сенс что-то предложить в этом случае?