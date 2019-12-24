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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1166116711681169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:12

  lloydbanksua написав:
  sens написав:Переходимо в Кредит-дніпро по 8%?

Безналичный вход/выход бесплатный?

В залежності від картки.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:46

  Amethyst написав:
  novichok написав:Трутні :shock:

блін, я думав - смузісти :lol:

А разве это не одно и то же? :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:51

Re: Sense Bank

Дамы и господа, у кого была след. проблема: есть две карты, два номера телефона, терминалы easypay. Раньше без проблем работала схема: одна карта + один тел = 5 к пополнения. С какого-то момента при попытке пополнить вторую карту со вторым номером телефона easypay начал выдавать сообщение, что превышен суточный лимит.

Техподдержка easypay переваривала заявку пару дней, сообщила, что проблему решили, по факту - все то же самое.

Кто с таким сталкивался, и что с этим делать?
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:36

ССА - твою мать :(((

Уважаемые лорды и прочие сотрудники поддержки банка, смотрите какая у меня интересТная ситуевина нарисовалась. Держу на трехдневных депо денежку под погашение кредиток (сегодня, завтра послезавтра как раз гашение общая сумму 80к+). Вчера в ваше чудо ССА прилетает пуш что в связи с ошибкой соблюдения какой-то процедуры вам надо обновить паспортные данные. Вчера же был в отделении и спросил персонального менеджера WTF - он посмотрев в компутере сказал что все ок - последнее обновление мы делали в январе этого года система о наличии проблем не сигнализирует. Ну ок то ок. Еду на выходные в село - сегодня утром вхожу в ССА - система ничего не даёт сделать требует обновления паспортных данных. Через Дию делать обновление не хочу - в декабре делал - перепривязался загран паспорт вместо гражданского в отделении обслуживать по гражданскому отказывалис - пришлось в январе повторно перезаполнять все доки. Чтобы быстро решить проблему звоню в видео чат - оператор признает что видит мое обновление доков от 2 января но поскольку система выдала ошибку то пока не обновляться данные - через Дию ли через менеджера ли - ничего сделать нельзя. Ну делать нечего - часть кредиток надо гасить уже сегодня а ещё и завтра и послезавтра - а завтра и послезавтра отделения не работают - поэтому ехать надо сегодня - ноги в руки - благо село всего в 40 км от ближайшего отделения - в 9 утра я у менеджера - он на меня недоуменно смотрит - но перезаполнять анкету не отказался. В итоге все освятилось, заработало и дало совершить операцию. Но теперь у меня вопрос - какой сорри бонус мне положен за нервы время и 80 км пробега авто (если что компутер показывает 8л/100км) в село и назад? Ведь факт налицо - я проходил переидентификацию 2.01.24 - для следующей рановато, оператор признала что вчера была рассылка об ошибке - но это была ошибка Сенс- банка. Да я мог пройти идентификацию дистанционно но опять таки она у вас реализованп рогато - потом надо носить с собой загран паспорт что мне неудобно (знаю что вы можете сказать что можно идентифицироваться каждый раз через Дию но в декабре имел неудачный опыт когда инициированный менеджером код в Дию просто не приходил). В общем извините наболело - ваша поделка ССА это вредительство чистой воды. Поэтому по этой отвратительной ситуации извините - хочу сорри бонус. Сможет мне Сенс что-то предложить в этом случае? ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:42

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:Вчера в ваше чудо ССА прилетает пуш что в связи с ошибкой соблюдения какой-то процедуры вам надо обновить паспортные данные.
Блин, такое может быть и из-за ПЛОХОГО инета -- оч. б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶е̶ толстое тело у ССА.
Нужно пробовать разных провайдеров или на ближайшей большой АЗС (типа ОККО) попробовать их Вай-Фай.
Еще советую в прифронтовых районах отключать ЖПС до входе в ИБ :idea:
А смузисты просто по-другому не могут сообщить о подобной ошибке :evil:

  WallNutPen написав:(если что компутер показывает 8л/100км)
Шото дофига расход как для межгорода, держите обороты в пределах 2500 8)
Хай Алка оплачивает СТО для чистки инжектора 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:50

  Кассандра написав:Швидкі снижают до 7% со 2 апреля
:evil: а про снижение ставки банк предупреждал за 30 дней?

Блин... вчера же хотел снять в отделении все деньги, но поленился идти
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:11

  flysoulfly написав:
  Кассандра написав:Швидкі снижают до 7% со 2 апреля
:evil: а про снижение ставки банк предупреждал за 30 дней?

Блин... вчера же хотел снять в отделении все деньги, но поленился идти

Это по карточным счетам они должны уведомлять за 30 дней.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:08

Re: Sense Bank

А шо, уже счетчик операций/исчерпания бескомиссионных лимитов по снятию налички в пакете выпилили полностью из СюрСмузиАпп? Раньше было внизу в разделе "Продукты" блок "Керування пакетом", и второй день уже нет это блока с количеством покупок и суммой трат/остатков. Или это у меня в аппликухе глюк?
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:16

pharus Та ні, все на місці. Щойно в себе перевірив 🤔

*Андрій
Sense Bank
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