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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:38
WallNutPen Дійсно ситуація вийшла не дуже, тому вже стукаю вам в особисті
*Андрій
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