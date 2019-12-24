RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1167116811691170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:38

WallNutPen Дійсно ситуація вийшла не дуже, тому вже стукаю вам в особисті

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12500
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:11

  Кассандра написав:Швидкі снижают до 7% со 2 апреля

Та не тільки - https://sensebank.ua/news/zmina-procent ... icnih-osib
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів :mrgreen:
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6576
З нами з: 19.04.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:32

  Ой+ написав:
  Кассандра написав:Швидкі снижают до 7% со 2 апреля

Та не тільки - https://sensebank.ua/news/zmina-procent ... icnih-osib
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів :mrgreen:

"Прибутковий" під 0,01% річних :-) :-) :-)
M-Audio
 
Повідомлень: 2851
З нами з: 23.03.11
Подякував: 562 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:24

  M-Audio написав:
  Ой+ написав:
  Кассандра написав:Швидкі снижают до 7% со 2 апреля

Та не тільки - https://sensebank.ua/news/zmina-procent ... icnih-osib
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів :mrgreen:

"Прибутковий" під 0,01% річних :-) :-) :-)

Німчура навпаки підняв %% за валютними 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5222
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:43

Re: Sense Bank

WallNutPen, как по мне, можно было вместо 80 км пробега обновить данные через Дія, а потом уже при возможности перейти на национальный паспорт или же перейти на ID-карту.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 08.03.18
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:01

Howl ну вообще то мое сообщение больше касалось не того рационально я поступил или нет - согласен как вариант можно было попытаться вначале через Дию и потом пройти ещё раз уже четвертую актуализацию за последние три с небольшими месяца теперь по паспорту книжке - но мое сообщение таки было больше про банк, про работу его систем, про то что менеджер накануне подтвердил что по его данным у меня все ок и на следующий день когда уже все не работало у него в системе опять таки проблем не показывало, про то что банк "организовав" ошибку дистанционно оказался не способен с ней ничего сделать хотя поддержка видеочат подтверждала что видит последнюю актуализацию данных от 2.01. - то есть явно вины клиента тут ну никакой - ИМХО - не правильно все это. И не нормальность ситуации кстати признала поддержка на форуме, пообещав небольшую компенсацию за неудобства. Поэтому поступил как поступил. В любом случае опыт, которым поделился что и так в Сенсе может быть
WallNutPen
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 08.06.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1167116811691170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
14 11758
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 16:16
sens
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1222 252887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 16:48
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11696)
30.03.2024 12:01
Ринок ОВДП (5985)
30.03.2024 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.