WallNutPen Дійсно ситуація вийшла не дуже, тому вже стукаю вам в особисті
*Андрій
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:38
WallNutPen Дійсно ситуація вийшла не дуже, тому вже стукаю вам в особисті
*Андрій
Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:11
Та не тільки -
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:32
"Прибутковий" під 0,01% річних
Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:24
Німчура навпаки підняв %% за валютними
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:43
Re: Sense Bank
WallNutPen, как по мне, можно было вместо 80 км пробега обновить данные через Дія, а потом уже при возможности перейти на национальный паспорт или же перейти на ID-карту.
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:01
Howl ну вообще то мое сообщение больше касалось не того рационально я поступил или нет - согласен как вариант можно было попытаться вначале через Дию и потом пройти ещё раз уже четвертую актуализацию за последние три с небольшими месяца теперь по паспорту книжке - но мое сообщение таки было больше про банк, про работу его систем, про то что менеджер накануне подтвердил что по его данным у меня все ок и на следующий день когда уже все не работало у него в системе опять таки проблем не показывало, про то что банк "организовав" ошибку дистанционно оказался не способен с ней ничего сделать хотя поддержка видеочат подтверждала что видит последнюю актуализацию данных от 2.01. - то есть явно вины клиента тут ну никакой - ИМХО - не правильно все это. И не нормальность ситуации кстати признала поддержка на форуме, пообещав небольшую компенсацию за неудобства. Поэтому поступил как поступил. В любом случае опыт, которым поделился что и так в Сенсе может быть
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