Додано: Суб 30 бер, 2024 12:01

Howl ну вообще то мое сообщение больше касалось не того рационально я поступил или нет - согласен как вариант можно было попытаться вначале через Дию и потом пройти ещё раз уже четвертую актуализацию за последние три с небольшими месяца теперь по паспорту книжке - но мое сообщение таки было больше про банк, про работу его систем, про то что менеджер накануне подтвердил что по его данным у меня все ок и на следующий день когда уже все не работало у него в системе опять таки проблем не показывало, про то что банк "организовав" ошибку дистанционно оказался не способен с ней ничего сделать хотя поддержка видеочат подтверждала что видит последнюю актуализацию данных от 2.01. - то есть явно вины клиента тут ну никакой - ИМХО - не правильно все это. И не нормальность ситуации кстати признала поддержка на форуме, пообещав небольшую компенсацию за неудобства. Поэтому поступил как поступил. В любом случае опыт, которым поделился что и так в Сенсе может быть