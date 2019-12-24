WallNutPen Дійсно ситуація вийшла не дуже, тому вже стукаю вам в особисті
*Андрій
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:38
WallNutPen Дійсно ситуація вийшла не дуже, тому вже стукаю вам в особисті
*Андрій
Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:11
Та не тільки -
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:32
"Прибутковий" під 0,01% річних
Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:24
Німчура навпаки підняв %% за валютними
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:43
Re: Sense Bank
WallNutPen, как по мне, можно было вместо 80 км пробега обновить данные через Дія, а потом уже при возможности перейти на национальный паспорт или же перейти на ID-карту.
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:01
Howl ну вообще то мое сообщение больше касалось не того рационально я поступил или нет - согласен как вариант можно было попытаться вначале через Дию и потом пройти ещё раз уже четвертую актуализацию за последние три с небольшими месяца теперь по паспорту книжке - но мое сообщение таки было больше про банк, про работу его систем, про то что менеджер накануне подтвердил что по его данным у меня все ок и на следующий день когда уже все не работало у него в системе опять таки проблем не показывало, про то что банк "организовав" ошибку дистанционно оказался не способен с ней ничего сделать хотя поддержка видеочат подтверждала что видит последнюю актуализацию данных от 2.01. - то есть явно вины клиента тут ну никакой - ИМХО - не правильно все это. И не нормальность ситуации кстати признала поддержка на форуме, пообещав небольшую компенсацию за неудобства. Поэтому поступил как поступил. В любом случае опыт, которым поделился что и так в Сенсе может быть
Додано: Суб 30 бер, 2024 13:23
Re: Sense Bank
WallNutPen, почему система затребовала актуализацию, то это вопрос в поддержку банка. Дистанционно вопрос может и решается, но требуется время и рабочих дней
Додано: Нед 31 бер, 2024 20:13
Добрий вечір 🖐
Наразі спостерігаються проблеми з розрахунками картками та переказами. Для вирішення проблеми вже були підключені наші спеціалісти. На жаль, точні терміни рішення не відомі.
Щойно проблему буде вирішено, то ми одразу вас повідомимо про це.
Приношу вибачення за незручності та сподіваюсь на ваше розуміння 🙏
*Андрій
Додано: Нед 31 бер, 2024 20:23
На щастя, проблему було вирішено і все має працювати 👌 Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та дякую за розуміння 🤝
*Андрій
|