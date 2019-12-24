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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1167116811691170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:38

WallNutPen Дійсно ситуація вийшла не дуже, тому вже стукаю вам в особисті

*Андрій
Sense Bank
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Подякували: 1313 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:11

  Кассандра написав:Швидкі снижают до 7% со 2 апреля

Та не тільки - https://sensebank.ua/news/zmina-procent ... icnih-osib
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів :mrgreen:
Ой+
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Повідомлень: 6583
З нами з: 19.04.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:32

  Ой+ написав:
  Кассандра написав:Швидкі снижают до 7% со 2 апреля

Та не тільки - https://sensebank.ua/news/zmina-procent ... icnih-osib
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів :mrgreen:

"Прибутковий" під 0,01% річних :-) :-) :-)
M-Audio
 
Повідомлень: 2851
З нами з: 23.03.11
Подякував: 562 раз.
Подякували: 399 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:24

  M-Audio написав:
  Ой+ написав:
  Кассандра написав:Швидкі снижают до 7% со 2 апреля

Та не тільки - https://sensebank.ua/news/zmina-procent ... icnih-osib
Всі знижуються, а по річній євро у 25 разів :mrgreen:

"Прибутковий" під 0,01% річних :-) :-) :-)

Німчура навпаки підняв %% за валютними 8)
Amethyst
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Повідомлень: 5232
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:43

Re: Sense Bank

WallNutPen, как по мне, можно было вместо 80 км пробега обновить данные через Дія, а потом уже при возможности перейти на национальный паспорт или же перейти на ID-карту.
Howl
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Повідомлень: 5897
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:01

Howl ну вообще то мое сообщение больше касалось не того рационально я поступил или нет - согласен как вариант можно было попытаться вначале через Дию и потом пройти ещё раз уже четвертую актуализацию за последние три с небольшими месяца теперь по паспорту книжке - но мое сообщение таки было больше про банк, про работу его систем, про то что менеджер накануне подтвердил что по его данным у меня все ок и на следующий день когда уже все не работало у него в системе опять таки проблем не показывало, про то что банк "организовав" ошибку дистанционно оказался не способен с ней ничего сделать хотя поддержка видеочат подтверждала что видит последнюю актуализацию данных от 2.01. - то есть явно вины клиента тут ну никакой - ИМХО - не правильно все это. И не нормальность ситуации кстати признала поддержка на форуме, пообещав небольшую компенсацию за неудобства. Поэтому поступил как поступил. В любом случае опыт, которым поделился что и так в Сенсе может быть
WallNutPen
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 08.06.20
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:23

Re: Sense Bank

WallNutPen, почему система затребовала актуализацию, то это вопрос в поддержку банка. Дистанционно вопрос может и решается, но требуется время и рабочих дней :)
Howl
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Повідомлень: 5897
З нами з: 08.03.18
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 20:13

Добрий вечір 🖐
Наразі спостерігаються проблеми з розрахунками картками та переказами. Для вирішення проблеми вже були підключені наші спеціалісти. На жаль, точні терміни рішення не відомі.
Щойно проблему буде вирішено, то ми одразу вас повідомимо про це.
Приношу вибачення за незручності та сподіваюсь на ваше розуміння 🙏

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12502
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 20:23

На щастя, проблему було вирішено і все має працювати 👌 Ще раз приношу вибачення за тимчасові незручності та дякую за розуміння 🤝

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12502
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
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  #<1 ... 1167116811691170
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