[Дилетантские] вопросы по карте Red 2.0:
1) задача - открыть чисто для возможных рассрочек. Я правильно понимаю, что, если ей не пользоваться, никаких комиссий нет? Т.е., лёжа на на полке, она не будет кушать деньги?
2) помню, раньше (ещё когда Сеня было Аллой) нужно было вручную отключать платные СМС (и страховки?). Как с этим дела сейчас?
3) можно ли оформить физическую именную карту?
4) если да - можно ли её оформить сразу в Сенс Супер Глюк Апп?
Или сначала оформляется виртуальная, а потом меняется на физическую?