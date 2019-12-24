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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1168116911701171

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:49

[Дилетантские] вопросы по карте Red 2.0:

1) задача - открыть чисто для возможных рассрочек. Я правильно понимаю, что, если ей не пользоваться, никаких комиссий нет? Т.е., лёжа на на полке, она не будет кушать деньги?

2) помню, раньше (ещё когда Сеня было Аллой) нужно было вручную отключать платные СМС (и страховки?). Как с этим дела сейчас?

3) можно ли оформить физическую именную карту?

4) если да - можно ли её оформить сразу в Сенс Супер Глюк Апп?
Или сначала оформляется виртуальная, а потом меняется на физическую?
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:50

И на всякий случай уточню про рассчётную дату.
Я правильно понимаю, что это та дата, которая в других банках "последнее число месяца"?
Если оформить карту N-го числа, то гасить минус нужно будет до N-го числа каждого месяца включительно, и период тоже будет считаться от N-го числа предыдущего месяца до N-го числа текущего месяца?
Driver
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Повідомлень: 282
З нами з: 13.06.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 1168116911701171
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