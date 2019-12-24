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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 22:49
[Дилетантские] вопросы по карте Red 2.0:
1) задача - открыть чисто для возможных рассрочек. Я правильно понимаю, что, если ей не пользоваться, никаких комиссий нет? Т.е., лёжа на на полке, она не будет кушать деньги?
2) помню, раньше (ещё когда Сеня было Аллой) нужно было вручную отключать платные СМС (и страховки?). Как с этим дела сейчас?
3) можно ли оформить физическую именную карту?
4) если да - можно ли её оформить сразу в Сенс Супер Глюк Апп?
Или сначала оформляется виртуальная, а потом меняется на физическую?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 22:50
И на всякий случай уточню про рассчётную дату.
Я правильно понимаю, что это та дата, которая в других банках "последнее число месяца"?
Если оформить карту N-го числа, то гасить минус нужно будет до N-го числа каждого месяца включительно, и период тоже будет считаться от N-го числа предыдущего месяца до N-го числа текущего месяца?
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Driver
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Додано: Пон 01 кві, 2024 06:54
Driver, до 17:00 розрахункової дати (РД) необхідно погасити заборгованість пільгового періоду. РД = даті підписання договору.
1 Так.
2 У разі відкритті картки через застосунок, то страховок немає. А так усе правильно.
3 Так. Цифрову картку можна випустити в пластиковому варіанті з безкоштовною доставкою на Нову пошту.
4 Спочатку цифрова, а потім пластик.
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