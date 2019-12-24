И на всякий случай уточню про рассчётную дату. Я правильно понимаю, что это та дата, которая в других банках "последнее число месяца"? Если оформить карту N-го числа, то гасить минус нужно будет до N-го числа каждого месяца включительно, и период тоже будет считаться от N-го числа предыдущего месяца до N-го числа текущего месяца?
Driver, до 17:00 розрахункової дати (РД) необхідно погасити заборгованість пільгового періоду. РД = даті підписання договору.
1 Так. 2 У разі відкритті картки через застосунок, то страховок немає. А так усе правильно. 3 Так. Цифрову картку можна випустити в пластиковому варіанті з безкоштовною доставкою на Нову пошту. 4 Спочатку цифрова, а потім пластик.
Ув. офпред, добавьте, пожалуйста, в приложении, где лимиты на снятие наличных, для Хамелеона еще и лимиты для переводов (20 тыс вроде без комиссии).
Вчера поняла, за что народ писал в теме... Это тоже нужно вручную считать, оказывается
Касательно связки EasyPay и Sense, за проблему, что я выше писала, и EasyPay пока не может разобраться, может, это исправляется со стороны банка? К примеру, у Моно в той же сети вообще без проблем и вопросов можно на 30 тыс пополнить с одного номера. А тут 5 тыс в день - и ограничение сугубо по клиенту.
Arien Стосовно ліміту на перекази, то цю інформацію можна переглянути в Sense. В розділі "Інформація про рахунок" відображається ліміт на зняття коштів та ліміт на перекази. Там видно скільки використано з 20 000 ліміту, а також вказано комісію, котра буде при використанні понад ліміту.
Щодо EasyPay, то діє ліміт на картку та на мобільний номер телефону. Наприклад, недоступно поповнити різні картки по 5 000 грн за одним номером телефону — спрацює ліміт на номер телефону. Тому б мало спрацювати 1 карта - 1 номер, якщо їх дві та два номера. Скоріш за все проблема саме зі сторони EasyPay
Sense Bank написав:Arien Стосовно ліміту на перекази, то цю інформацію можна переглянути в Sense. В розділі "Інформація про рахунок" відображається ліміт на зняття коштів та ліміт на перекази. Там видно скільки використано з 20 000 ліміту, а також вказано комісію, котра буде при використанні понад ліміту.
Нет такого раздела, только за наличные:
С пополнением поняла, спасибо, значит, ждем easypay... Тем более, что раньше работало ок.