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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1168116911701171

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:49

[Дилетантские] вопросы по карте Red 2.0:

1) задача - открыть чисто для возможных рассрочек. Я правильно понимаю, что, если ей не пользоваться, никаких комиссий нет? Т.е., лёжа на на полке, она не будет кушать деньги?

2) помню, раньше (ещё когда Сеня было Аллой) нужно было вручную отключать платные СМС (и страховки?). Как с этим дела сейчас?

3) можно ли оформить физическую именную карту?

4) если да - можно ли её оформить сразу в Сенс Супер Глюк Апп?
Или сначала оформляется виртуальная, а потом меняется на физическую?
Driver
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:50

И на всякий случай уточню про рассчётную дату.
Я правильно понимаю, что это та дата, которая в других банках "последнее число месяца"?
Если оформить карту N-го числа, то гасить минус нужно будет до N-го числа каждого месяца включительно, и период тоже будет считаться от N-го числа предыдущего месяца до N-го числа текущего месяца?
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 06:54

Re: Sense Bank

Driver, до 17:00 розрахункової дати (РД) необхідно погасити заборгованість пільгового періоду. РД = даті підписання договору.

1 Так.
2 У разі відкритті картки через застосунок, то страховок немає. А так усе правильно.
3 Так. Цифрову картку можна випустити в пластиковому варіанті з безкоштовною доставкою на Нову пошту.
4 Спочатку цифрова, а потім пластик.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:42

Re: Sense Bank

Ув. офпред,
добавьте, пожалуйста, в приложении, где лимиты на снятие наличных, для Хамелеона еще и лимиты для переводов (20 тыс вроде без комиссии).

Вчера поняла, за что народ писал в теме... Это тоже нужно вручную считать, оказывается :evil:

Касательно связки EasyPay и Sense, за проблему, что я выше писала, и EasyPay пока не может разобраться, может, это исправляется со стороны банка? К примеру, у Моно в той же сети вообще без проблем и вопросов можно на 30 тыс пополнить с одного номера. А тут 5 тыс в день - и ограничение сугубо по клиенту.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:56

Arien Стосовно ліміту на перекази, то цю інформацію можна переглянути в Sense. В розділі "Інформація про рахунок" відображається ліміт на зняття коштів та ліміт на перекази. Там видно скільки використано з 20 000 ліміту, а також вказано комісію, котра буде при використанні понад ліміту.

Щодо EasyPay, то діє ліміт на картку та на мобільний номер телефону. Наприклад, недоступно поповнити різні картки по 5 000 грн за одним номером телефону — спрацює ліміт на номер телефону.
Тому б мало спрацювати 1 карта - 1 номер, якщо їх дві та два номера. Скоріш за все проблема саме зі сторони EasyPay

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:04

  Sense Bank написав:Arien Стосовно ліміту на перекази, то цю інформацію можна переглянути в Sense. В розділі "Інформація про рахунок" відображається ліміт на зняття коштів та ліміт на перекази. Там видно скільки використано з 20 000 ліміту, а також вказано комісію, котра буде при використанні понад ліміту.


Нет такого раздела, только за наличные:

Зображення

С пополнением поняла, спасибо, значит, ждем easypay... Тем более, что раньше работало ок.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:12

Arien Дивно🤔 В себе щойно перевіряв, все є по Хамелеону. А яка версія додатку в вас встановлена? Спробуйте оновити, тому що на останніх версіях додатку таке є

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:29

  Sense Bank написав:Arien Дивно🤔 В себе щойно перевіряв, все є по Хамелеону. А яка версія додатку в вас встановлена? Спробуйте оновити, тому що на останніх версіях додатку таке є

*Андрій


В этом году еще не обновляла, возможно, из-за этого. Спасибо, тогда обновлю и проверю.

А то списанная сегодня комиссия за перелимит не очень порадовала. Очень жаль, что нельзя реализовать ее отображение на стадии проведения платежа.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:34

Re: Sense Bank

  Arien написав:А то списанная сегодня комиссия за перелимит не очень порадовала. Очень жаль, что нельзя реализовать ее отображение на стадии проведения платежа.
Ви можете самостійно виставити 20К/міс і Сенс просто не дасть перевести більше :idea:
Amethyst
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