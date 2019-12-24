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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1169117011711172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 13:55

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Sense Bank, от банка пише в ріХламке по картці АТБ про безкоштовне обслуговування.
А оте РКО 100 грн не підкажете як розшифровується?!

От у всіх банків АТБ-кобренд обслуговується дійсно безкоштовно, а у ССА -- зуськи.
От отак і пишить -- зуськи обслуговування

Ви дійсно праві, але лише на половинку 😊
Адже комісія за розрахунково-касове обслуговування, так звана РКО, списується лише при наявності заборгованості більше 20 грн. та кредитного ліміту, якщо ж картка суто дебетова - то і дана комісія списуватись не буде 😉
Комісія передбачена і по картці АТБ, оскільки вона є кредитно-дебетовою, і по ній може бути встановлений кредитний ліміт. Щоб уникати списання РКО - можна користуватись зручними розстрочками від нашого банку, і всі покупки переводити у розстрочку (покупки більше 500 грн. звичайно 😅)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 13:59

Re: Sense Bank

Прикольно, все оповещения приходили только в Viber, хотя в приложении стояла галочка на СМС, но все-равно 25 грн за смс сняли 😅😅😅
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:02

  NDV написав:Прикольно, все оповещения приходили только в Viber, хотя в приложении стояла галочка на СМС, но все-равно 25 грн за смс сняли 😅😅😅

Якщо у вас по картці підключені саме СМС, то щомісяця буде списуватись плата згідно з тарифами картки)
Смс можуть відправлятись як на Viber так і як звичайні смс.
Щоб плата не списувалась, перейдіть на пуш🌞
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016999079
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:19

Sense Bank такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:22

  lisgray_mail написав:Sense Bank такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?

Хмм..дуже цікава ситуація👀
Йду до вас в особисті за даними, та подам запит на уточнення.
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12507
З нами з: 18.02.13
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
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