Amethyst написав:Sense Bank, от банка пише в ріХламке по картці АТБ про безкоштовне обслуговування. А оте РКО 100 грн не підкажете як розшифровується?!
От у всіх банків АТБ-кобренд обслуговується дійсно безкоштовно, а у ССА -- зуськи. От отак і пишить -- зуськи обслуговування
Ви дійсно праві, але лише на половинку 😊 Адже комісія за розрахунково-касове обслуговування, так звана РКО, списується лише при наявності заборгованості більше 20 грн. та кредитного ліміту, якщо ж картка суто дебетова - то і дана комісія списуватись не буде 😉 Комісія передбачена і по картці АТБ, оскільки вона є кредитно-дебетовою, і по ній може бути встановлений кредитний ліміт. Щоб уникати списання РКО - можна користуватись зручними розстрочками від нашого банку, і всі покупки переводити у розстрочку (покупки більше 500 грн. звичайно 😅) Ваш друг та помічник, Володимир 💎
NDV написав:Прикольно, все оповещения приходили только в Viber, хотя в приложении стояла галочка на СМС, но все-равно 25 грн за смс сняли 😅😅😅
Якщо у вас по картці підключені саме СМС, то щомісяця буде списуватись плата згідно з тарифами картки) Смс можуть відправлятись як на Viber так і як звичайні смс. Щоб плата не списувалась, перейдіть на пуш🌞 https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016999079 Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?
lisgray_mail написав:Sense Bank такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?
Хмм..дуже цікава ситуація👀 Йду до вас в особисті за даними, та подам запит на уточнення. Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Через пару месяцев заканчивается дебетовая карта, на которую падают проценты от депозита. Почитала про акцию с АТБ, появился вопрос. Новую карту можно будет оформлять как АТБ-дебетовую? Чтобы не платить комиссию (проценты падают, на них покупаю). Или если, как выше было написано, карта кредитно-дебетовая будет, установить кредит НОЛЬ?
Hella написав:Через пару месяцев заканчивается дебетовая карта, на которую падают проценты от депозита. Почитала про акцию с АТБ, появился вопрос. Новую карту можно будет оформлять как АТБ-дебетовую? Чтобы не платить комиссию (проценты падают, на них покупаю). Или если, как выше было написано, карта кредитно-дебетовая будет, установить кредит НОЛЬ?
По карте АТБ можно установить кред.лимит Ноль, таким образом сможете ею пользоваться, как дебеткой (но сама карта кредитно-дебетовая, такой и остаётся, чисто деюетной АТБ карты у Сенса нет на данный момент).
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Пон 01 кві, 2024 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Hella написав:Через пару месяцев заканчивается дебетовая карта, на которую падают проценты от депозита. Почитала про акцию с АТБ, появился вопрос. Новую карту можно будет оформлять как АТБ-дебетовую? Чтобы не платить комиссию (проценты падают, на них покупаю). Или если, как выше было написано, карта кредитно-дебетовая будет, установить кредит НОЛЬ?
Картка АТБ йде, як кредитно-дебетова картка, тому може бути оформлена з лімітом, а може бути і без нього. Якщо по ній буде встановлений кредитний ліміт, ви його можете зменшити або ж взагалі прибрати😊 Ваша помічниця, Оля🧚♀️