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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:20
Sense Bank написав: lisgray_mail написав:Sense Bank
такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?
Хмм..дуже цікава ситуація👀
Йду до вас в особисті за даними, та подам запит на уточнення.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Так никто ничего и не написал(
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Додано: Вів 02 кві, 2024 11:44
lisgray_mail написав: Sense Bank написав: lisgray_mail написав:Sense Bank
такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?
Хмм..дуже цікава ситуація👀
Йду до вас в особисті за даними, та подам запит на уточнення.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Так никто ничего и не написал(
Похоже, шо 1я сумма (так и не снятая) оказалась в блоке, ну а вторая уже была сверхлимита. Вот так смузисты настроили функционал, т.к. проводка по картсчету таких снятий проходит на сл. день
Требуйте отстоя пены -- хай вертают комисс
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