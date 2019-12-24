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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1170117111721173

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:20

  Sense Bank написав:
  lisgray_mail написав:Sense Bank такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?

Хмм..дуже цікава ситуація👀
Йду до вас в особисті за даними, та подам запит на уточнення.
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Так никто ничего и не написал(
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:44

  lisgray_mail написав:
  Sense Bank написав:
  lisgray_mail написав:Sense Bank такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?

Хмм..дуже цікава ситуація👀
Йду до вас в особисті за даними, та подам запит на уточнення.
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Так никто ничего и не написал(

Похоже, шо 1я сумма (так и не снятая) оказалась в блоке, ну а вторая уже была сверхлимита. Вот так смузисты настроили функционал, т.к. проводка по картсчету таких снятий проходит на сл. день 8) :mrgreen:
Требуйте отстоя пены -- хай вертают комисс
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:13

Timeo danaos et dona ferentes

  Amethyst написав:Вот так смузисты настроили функционал

здійснив покупку в АТБ з ко-бренд картки. Якби ж в додатку СкануйКупуй, ще якось би зрозумів, там сплата через EasyPay, а так ні, саме на касі розрахувався з Еплпея. Ну, нарахували лише 0,5% кешью, надав запит. Ото відповідь й засмутила

Вітаємо, Ваше звернення розглянуто. Надіслано запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, зарахуємо бонуси.


Де б отой перелік "поганих" терміналів в АТБ побачити?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:26

Re: Sense Bank

lloydbanksua, Оля - спасибо!

pavyak - понятно, спасибо! Может, и не будет смысла. Почитаю пока отзывы пользователей акции :).
Hella
 
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