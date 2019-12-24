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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:20
Sense Bank написав: lisgray_mail написав:Sense Bank
такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?
Хмм..дуже цікава ситуація👀
Йду до вас в особисті за даними, та подам запит на уточнення.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Так никто ничего и не написал(
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lisgray_mail
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Додано: Вів 02 кві, 2024 11:44
lisgray_mail написав: Sense Bank написав: lisgray_mail написав:Sense Bank
такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?
Хмм..дуже цікава ситуація👀
Йду до вас в особисті за даними, та подам запит на уточнення.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Так никто ничего и не написал(
Похоже, шо 1я сумма (так и не снятая) оказалась в блоке, ну а вторая уже была сверхлимита. Вот так смузисты настроили функционал, т.к. проводка по картсчету таких снятий проходит на сл. день
Требуйте отстоя пены -- хай вертают комисс
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Amethyst
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Додано: Вів 02 кві, 2024 12:13
Amethyst написав:
Вот так смузисты настроили функционал
здійснив покупку в АТБ з ко-бренд картки. Якби ж в додатку СкануйКупуй, ще якось би зрозумів, там сплата через EasyPay, а так ні, саме на касі розрахувався з Еплпея. Ну, нарахували лише 0,5% кешью, надав запит. Ото відповідь й засмутила
Вітаємо, Ваше звернення розглянуто. Надіслано запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, зарахуємо бонуси.
Де б отой перелік "поганих" терміналів в АТБ побачити?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 13:26
lloydbanksua, Оля - спасибо!
pavyak - понятно, спасибо! Может, и не будет смысла. Почитаю пока отзывы пользователей акции
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:06
lisgray_mail написав: Sense Bank написав: lisgray_mail написав:Sense Bank
такая ситуация, снял деньги в банкомате с карты хамелеон, 15000, денег небыло в банкомате, пришел отказ. Во втором банкомате были снял. По выписке смотрю комиссия 300 грн, вроде как привышение бесплатного снятия 20000. Теперь еще и несанкционированная задолжность. Денег я не получал в первом случае. Как решить ситуацию?
Хмм..дуже цікава ситуація👀
Йду до вас в особисті за даними, та подам запит на уточнення.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Так никто ничего и не написал(
Я вам написала в особисті, але відповіді від вас не отримала😢Можливо форум трішки балується👀
Тоді буду вдячна, якщо напишете дані на нашу пошту help@sensebank.com.ua
Там я вас точно знайду)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:16
Amethyst написав:
Німчура навпаки підняв %% за валютними
Хто-хто?)) треба вже якийсь словник з назвами банків створювати, їй богу
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:42
24589 написав:
Хто-хто?)) треба вже якийсь словник з назвами банків створювати, їй богу
ага, може якась добра душа підкаже, хто такі німчура і шапіто))
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Додано: Вів 02 кві, 2024 22:42
німчура то німецький банк
він один такий
шапіто це абанка ))
не питайте чому
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greenozon
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Додано: Вів 02 кві, 2024 23:35
greenozon написав:німчура то німецький банк
він один такий
шапіто це абанка ))
не питайте чому
Ну німецький то прокредит (Райф - Австрії)
А шапіто я щось думав що Глобус
А-банк - ломбард
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Faceless
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Додано: Сер 03 кві, 2024 00:39
Faceless
ломбард и шапито тут синонимы
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