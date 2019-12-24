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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:35
Sense Bank написав:
Я вам написала в особисті, але відповіді від вас не отримала😢Можливо форум трішки балується👀
Тоді буду вдячна, якщо напишете дані на нашу пошту help@sensebank.com.ua
Там я вас точно знайду)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Написал в поддержку. Решилось положительно. Спасибо
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Додано: Сер 03 кві, 2024 20:24
Faceless написав:
greenozon написав:німчура то німецький банк
він один такий
шапіто це абанка ))
не питайте чому
Ну німецький то прокредит (Райф - Австрії)
А шапіто я щось думав що Глобус
А-банк - ломбард
нууу... глобус шар
омыга
и жлобус
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