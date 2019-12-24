|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:35
Sense Bank написав:
Я вам написала в особисті, але відповіді від вас не отримала😢Можливо форум трішки балується👀
Тоді буду вдячна, якщо напишете дані на нашу пошту help@sensebank.com.ua
Там я вас точно знайду)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Написал в поддержку. Решилось положительно. Спасибо
-
lisgray_mail
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 16.08.22
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2024 20:24
Faceless написав:
greenozon написав:німчура то німецький банк
він один такий
шапіто це абанка ))
не питайте чому
Ну німецький то прокредит (Райф - Австрії)
А ша
піто я щось думав що Глобус
нууу... глобус это шар
омыга
и жлобус
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4671
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2024 23:13
а хто із старожилів пригадає за що абанку обізвали шапіто?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16146
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 1592 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Сер 03 кві, 2024 23:35
greenozon написав:
а хто із старожилів пригадає за що абанку обізвали шапіто?
В 2019 році. То з пролонгацією депозитів був цирк, то з кешбеком
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34729
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 7967 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14
|11877
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|
|1222
|253187
|
Вів 27 лют, 2024 17:48
KVV
|