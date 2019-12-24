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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1171117211731174

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:35

  Sense Bank написав:Я вам написала в особисті, але відповіді від вас не отримала😢Можливо форум трішки балується👀
Тоді буду вдячна, якщо напишете дані на нашу пошту help@sensebank.com.ua
Там я вас точно знайду)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Написал в поддержку. Решилось положительно. Спасибо
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:24

  Faceless написав:
greenozon написав:німчура то німецький банк
він один такий
шапіто це абанка ))
не питайте чому
Ну німецький то прокредит (Райф - Австрії)
А шапіто я щось думав що Глобус
нууу... глобус это шаромыга
и жлобус
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:13

а хто із старожилів пригадає за що абанку обізвали шапіто? :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:35

Re: Sense Bank

greenozon написав:а хто із старожилів пригадає за що абанку обізвали шапіто? :lol:
В 2019 році. То з пролонгацією депозитів був цирк, то з кешбеком
Faceless
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  #<1 ... 1171117211731174
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