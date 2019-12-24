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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:35

  Sense Bank написав:Я вам написала в особисті, але відповіді від вас не отримала😢Можливо форум трішки балується👀
Тоді буду вдячна, якщо напишете дані на нашу пошту help@sensebank.com.ua
Там я вас точно знайду)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Написал в поддержку. Решилось положительно. Спасибо
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:24

  Faceless написав:
greenozon написав:німчура то німецький банк
він один такий
шапіто це абанка ))
не питайте чому
Ну німецький то прокредит (Райф - Австрії)
А шапіто я щось думав що Глобус
нууу... глобус это шаромыга
и жлобус
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:13

а хто із старожилів пригадає за що абанку обізвали шапіто? :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:35

Re: Sense Bank

greenozon написав:а хто із старожилів пригадає за що абанку обізвали шапіто? :lol:
В 2019 році. То з пролонгацією депозитів був цирк, то з кешбеком
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:25

Родинні відносини

Прийшли з дружиною в банк, щоб вставити родинні відносини. У відділенні нічого про це не знають.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:30

  Інкогніто написав:Прийшли з дружиною в банк, щоб вставити родинні відносини. У відділенні нічого про це не знають.

Підкажіть, будь ласка, в яке відділення ви звертались?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:29

я недавно перевел больше больше бесплатного лимита на 7,75т.

когда переводил посмотрел что комиссия отсутствует, ну и перевел по быстрому. через время смотрю они насчитали мне -107,5грн, а на вкладке где можно видеть превышение написано что 1% + 5грн банк снимает за превышение, то есть банк должен был снять 82,5грн с суммы превышения

короче намахали дважды, первый раз указав что комисси нет, а второй раз пошли наперстки с суммой превышения
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:35

Доброго дня, хорошого настрою!
Поспішаю поділитись із вами бомбезною новиною 💣
Сьогодні (4 квітня) - банк запустив крутезну акцію "+5% кешбеку на все" з карткою "ВИГОДА"😉
Які умови, спитаєте ви? Дуже прості!
1.Покупки від 500 грн карткою "ВИГОДА"
2. Період дії акції з 04.04.24 по 05.05.24
3. За покупку можна отримати аж до 7% кешбеку (акційні 5%, стандартний 1% кешбеку від банку та 1% кешбеку від Епіцентру)
Що? За які покупки? Зараз відповім 😊
Акційний кешбек у розмірі 5% від суми покупки нараховується за розрахунки карткою "ВИГОДА":
- в торговельних центрах "Епіцентр";
- в гіпермаркеті "Нова лінія" за адресою: смт Чабани, Київська область, Одеське шосе 8;
- в інтернет-магазині "Епіцентр" (якщо продавець саме Епіцентр);
- за оплату товару під час отримання замовлення в центрі видачі.
Впевнений, що вас також цікавить те, яка максимальна сума бонусів в цей період?
Відповідь проста - 500 грн кешбеку за весь період дії акції 💵
Зауважу, що акційні бонуси нараховуються та виплачуються загальною сумою — до 24.05.2024, одразу за всі покупки в період дії акції, а не в режимі онлайн.
Більш детально про акцію тут:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4995238802
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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