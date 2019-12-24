Sense Bank написав:Я вам написала в особисті, але відповіді від вас не отримала😢Можливо форум трішки балується👀 Тоді буду вдячна, якщо напишете дані на нашу пошту help@sensebank.com.ua Там я вас точно знайду) Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Написал в поддержку. Решилось положительно. Спасибо
я недавно перевел больше больше бесплатного лимита на 7,75т.
когда переводил посмотрел что комиссия отсутствует, ну и перевел по быстрому. через время смотрю они насчитали мне -107,5грн, а на вкладке где можно видеть превышение написано что 1% + 5грн банк снимает за превышение, то есть банк должен был снять 82,5грн с суммы превышения
короче намахали дважды, первый раз указав что комисси нет, а второй раз пошли наперстки с суммой превышения
Доброго дня, хорошого настрою! Поспішаю поділитись із вами бомбезною новиною 💣 Сьогодні (4 квітня) - банк запустив крутезну акцію "+5% кешбеку на все" з карткою "ВИГОДА"😉 Які умови, спитаєте ви? Дуже прості! 1.Покупки від 500 грн карткою "ВИГОДА" 2. Період дії акції з 04.04.24 по 05.05.24 3. За покупку можна отримати аж до 7% кешбеку (акційні 5%, стандартний 1% кешбеку від банку та 1% кешбеку від Епіцентру) Що? За які покупки? Зараз відповім 😊 Акційний кешбек у розмірі 5% від суми покупки нараховується за розрахунки карткою "ВИГОДА": - в торговельних центрах "Епіцентр"; - в гіпермаркеті "Нова лінія" за адресою: смт Чабани, Київська область, Одеське шосе 8; - в інтернет-магазині "Епіцентр" (якщо продавець саме Епіцентр); - за оплату товару під час отримання замовлення в центрі видачі. Впевнений, що вас також цікавить те, яка максимальна сума бонусів в цей період? Відповідь проста - 500 грн кешбеку за весь період дії акції 💵 Зауважу, що акційні бонуси нараховуються та виплачуються загальною сумою — до 24.05.2024, одразу за всі покупки в період дії акції, а не в режимі онлайн. Більш детально про акцію тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4995238802 Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Starter написав:я недавно перевел больше больше бесплатного лимита на 7,75т.
когда переводил посмотрел что комиссия отсутствует, ну и перевел по быстрому. через время смотрю они насчитали мне -107,5грн, а на вкладке где можно видеть превышение написано что 1% + 5грн банк снимает за превышение, то есть банк должен был снять 82,5грн с суммы превышения
короче намахали дважды, первый раз указав что комисси нет, а второй раз пошли наперстки с суммой превышения
Доброго дня! Володимир вже тут і готовий вам допомогти 😊 Нумо розбиратись у ситуації, адже лишати вас без допомоги не маю наміру!
По картці Хамелеон є ліміт на безкоштовні перекази на картки інших банків - він становить 20 000 грн на місяць, а при його перевищенні застосовується комісія в 1% + 5 грн. Комісія нараховується саме на ту суму, яка вийшла за ліміт безкоштовних переказів. В момент переказу дана комісія не розраховується, тому вказується 0 грн, але під операцією є примітка, що може бути списана комісія згідно з тарифами картки. Також в застосунку Sense SuperApp є можливість переглянути даний ліміт, і використану суму, ділюсь посиланням на інструкцію: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5621096082
Також вже біжу до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити дані й перевірити чому саме така сума комісії у вас була списана! Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank написав:В момент переказу дана комісія не розраховується, тому вказується 0 грн,
Навіщо ви ходите по тім граблям?! Додаток знає, який ліміт використаний. То хай перед операцією вираховує комісію, це елементарна функція. Банк виглядає ворюгою, я тут повністю підтримую незадоволення користувачів. Знаю особисто клієнтів вашого банку, які через помилкову комісію 5 грн просто видалити додаток і назавжди забули про такий банк. А за 100 з лайном зжеруть.