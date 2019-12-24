і що дивує, у таких ситуаціях банки завжди "помиляються" у свою сторону... Наверное, совпадение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 кві, 2024 15:53
Re: Sense Bank
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:17
Re: Sense Bank
ок, спасибы, хорошая работа
через обычную поддержку не удалось ничего порешать
Согласен, по сути операция сложить два числа. Но нужно зайти в карту, там в шестеренку, там в информацию про счет и самому это все посчитать)
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