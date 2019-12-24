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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1172117311741175

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:53

Re: Sense Bank

  2XL написав:які через помилкову комісію 5 грн просто видалити додаток і назавжди забули про такий банк. А за 100 з лайном зжеруть.
і що дивує, у таких ситуаціях банки завжди "помиляються" у свою сторону... Наверное, совпадение
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:17

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:UPD: питання вже вирішили, банк компенсував списану надлишкову комісію 😊

ок, спасибы, хорошая работа
через обычную поддержку не удалось ничего порешать

  2XL написав:Навіщо ви ходите по тім граблям?! Додаток знає, який ліміт використаний. То хай перед операцією вираховує комісію, це елементарна функція.

Согласен, по сути операция сложить два числа. Но нужно зайти в карту, там в шестеренку, там в информацию про счет и самому это все посчитать)
Starter
 
Повідомлень: 227
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