і що дивує, у таких ситуаціях банки завжди "помиляються" у свою сторону... Наверное, совпадение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 кві, 2024 15:53
Re: Sense Bank
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:17
Re: Sense Bank
ок, спасибы, хорошая работа
через обычную поддержку не удалось ничего порешать
Согласен, по сути операция сложить два числа. Но нужно зайти в карту, там в шестеренку, там в информацию про счет и самому это все посчитать)
Додано: Чет 04 кві, 2024 23:13
Очередной блок вопросов по карте Ред 2.0:
1) оформил через Сенс Супер Глюк Апп
Пришли сообщения в Вайбер: сначала "ты ФОП, поэтому карта заблокирована, жди, когда мы её в налоговой зарегим", потом "всё ок, карту зарегили"
Но в настройках карты она всё равно заблокирована.
Это баг, или так должно быть?
2) в тех же настройках карты не нашёл переключалку "СМС/пуши". Где её искать, и как узнать, что включено сейчас?
3) выпуск именной физической карты с доставкой на Новую почту - полностью бесплатный? Не плачУ ни банку за выпуск, ни почте за доставку?
4) если выпустить физическую карту, то РД всё равно будет дата оформления виртуальной карты? Или поменяется?
Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:11
Re: Sense Bank
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