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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1173117411751176>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:53

Re: Sense Bank

  2XL написав:які через помилкову комісію 5 грн просто видалити додаток і назавжди забули про такий банк. А за 100 з лайном зжеруть.
і що дивує, у таких ситуаціях банки завжди "помиляються" у свою сторону... Наверное, совпадение
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:17

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:UPD: питання вже вирішили, банк компенсував списану надлишкову комісію 😊

ок, спасибы, хорошая работа
через обычную поддержку не удалось ничего порешать

  2XL написав:Навіщо ви ходите по тім граблям?! Додаток знає, який ліміт використаний. То хай перед операцією вираховує комісію, це елементарна функція.

Согласен, по сути операция сложить два числа. Но нужно зайти в карту, там в шестеренку, там в информацию про счет и самому это все посчитать)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:13

Очередной блок вопросов по карте Ред 2.0:

1) оформил через Сенс Супер Глюк Апп
Пришли сообщения в Вайбер: сначала "ты ФОП, поэтому карта заблокирована, жди, когда мы её в налоговой зарегим", потом "всё ок, карту зарегили"
Но в настройках карты она всё равно заблокирована.
Это баг, или так должно быть?

2) в тех же настройках карты не нашёл переключалку "СМС/пуши". Где её искать, и как узнать, что включено сейчас?

3) выпуск именной физической карты с доставкой на Новую почту - полностью бесплатный? Не плачУ ни банку за выпуск, ни почте за доставку?

4) если выпустить физическую карту, то РД всё равно будет дата оформления виртуальной карты? Или поменяется?
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:11

Re: Sense Bank

  Driver написав:Но в настройках карты она всё равно заблокирована.
Это баг, или так должно быть?

її треба активувати, виставити PIN
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:41

  greenozon написав:
  Driver написав:Но в настройках карты она всё равно заблокирована.
Это баг, или так должно быть?

її треба активувати, виставити PIN

Бесплатно.
  Driver написав:2) в тех же настройках карты не нашёл переключалку "СМС/пуши". Где её искать, и как узнать, что включено сейчас?

Нажимаете на карту и вниз по пунктам, найдёте, там же, где и про пункт заказа именной карты.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 07:42

Driver
4) РД також видно розрахунковий період - мінімальний платіж - наступний платіж.

Купляв ОВДП з оплатою сенсівським картами в Дії. Вискакує повідомлення, що налаштувати біометрію картки-пропустити, хоча по налаштуванню смс для підтвердження. І так і сяк не виходить. Повторна спроба зразу у відлуп.
Картками інших банків якось без проблем оплачував.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 07:49

Re: Sense Bank

  Ой+ написав:Купляв ОВДП з оплатою сенсівським картами в Дії. Вискакує повідомлення, що налаштувати біометрію картки-пропустити, хоча по налаштуванню смс для підтвердження. І так і сяк не виходить.


По досвіду з ТАСівскьми картами, можу запропонувати почекати пару хвилин, тоді воно, недочекавшись біометрії, шле СМС.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:19

Amid Та якось так з якоїсь спроби повністю заново оформляючи покупку, бо повторно вибирати сенсівську, то зразу викидало помилку, вдалося оплатити.
Для порівняння іншими платив якось набагато простіше і без танців та вигадувань.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:27

  Driver написав:Очередной блок вопросов по карте Ред 2.0:

1) оформил через Сенс Супер Глюк Апп
Пришли сообщения в Вайбер: сначала "ты ФОП, поэтому карта заблокирована, жди, когда мы её в налоговой зарегим", потом "всё ок, карту зарегили"
Но в настройках карты она всё равно заблокирована.
Это баг, или так должно быть?

2) в тех же настройках карты не нашёл переключалку "СМС/пуши". Где её искать, и как узнать, что включено сейчас?

3) выпуск именной физической карты с доставкой на Новую почту - полностью бесплатный? Не плачУ ни банку за выпуск, ни почте за доставку?

4) если выпустить физическую карту, то РД всё равно будет дата оформления виртуальной карты? Или поменяется?


Добрий день!
Дякую всім форумчанам, які відповіли, але і я трішки підкажу😉
1) Якщо ви отримали смс про розблокування, то картка розблокується автоматично. Просто після отримання смс її потрібно активувати) https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017002580
2) Для підключення пуш, натисніть на картку і в розділі "керування" знайдете потрібну вам кнопку https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016999079
3) Так, замовлення пластикової картки абсолютно безкоштовне) В застосунку НП ви можете побачити суму за доставку, але можливості сплатити у вас не буде)
4) Розрахункова дата по картці не змінюється після замовлення пластику чи перевипуску картки.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:25

  Sense Bank написав:В момент переказу дана комісія не розраховується, тому вказується 0 грн


Присоединяюсь к вышевысказавшимся ораторам: это же задача двух строчек кода.
Почему ее не реализовать, равно как и комиссию при переводах из кредитных средств?
Arien
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