1) оформил через Сенс Супер Глюк Апп Пришли сообщения в Вайбер: сначала "ты ФОП, поэтому карта заблокирована, жди, когда мы её в налоговой зарегим", потом "всё ок, карту зарегили" Но в настройках карты она всё равно заблокирована. Это баг, или так должно быть?
2) в тех же настройках карты не нашёл переключалку "СМС/пуши". Где её искать, и как узнать, что включено сейчас?
3) выпуск именной физической карты с доставкой на Новую почту - полностью бесплатный? Не плачУ ни банку за выпуск, ни почте за доставку?
4) если выпустить физическую карту, то РД всё равно будет дата оформления виртуальной карты? Или поменяется?
Driver 4) РД також видно розрахунковий період - мінімальний платіж - наступний платіж.
Купляв ОВДП з оплатою сенсівським картами в Дії. Вискакує повідомлення, що налаштувати біометрію картки-пропустити, хоча по налаштуванню смс для підтвердження. І так і сяк не виходить. Повторна спроба зразу у відлуп. Картками інших банків якось без проблем оплачував.
Amid Та якось так з якоїсь спроби повністю заново оформляючи покупку, бо повторно вибирати сенсівську, то зразу викидало помилку, вдалося оплатити. Для порівняння іншими платив якось набагато простіше і без танців та вигадувань.
Driver написав:Очередной блок вопросов по карте Ред 2.0:
1) оформил через Сенс Супер Глюк Апп Пришли сообщения в Вайбер: сначала "ты ФОП, поэтому карта заблокирована, жди, когда мы её в налоговой зарегим", потом "всё ок, карту зарегили" Но в настройках карты она всё равно заблокирована. Это баг, или так должно быть?
2) в тех же настройках карты не нашёл переключалку "СМС/пуши". Где её искать, и как узнать, что включено сейчас?
3) выпуск именной физической карты с доставкой на Новую почту - полностью бесплатный? Не плачУ ни банку за выпуск, ни почте за доставку?
4) если выпустить физическую карту, то РД всё равно будет дата оформления виртуальной карты? Или поменяется?
Добрий день! Дякую всім форумчанам, які відповіли, але і я трішки підкажу😉 1) Якщо ви отримали смс про розблокування, то картка розблокується автоматично. Просто після отримання смс її потрібно активувати) https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017002580 2) Для підключення пуш, натисніть на картку і в розділі "керування" знайдете потрібну вам кнопку https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016999079 3) Так, замовлення пластикової картки абсолютно безкоштовне) В застосунку НП ви можете побачити суму за доставку, але можливості сплатити у вас не буде) 4) Розрахункова дата по картці не змінюється після замовлення пластику чи перевипуску картки. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️