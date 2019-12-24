Да, а отчего я зашла: попыталась поменять лимит по Ящеру на обналичку и перевод на карты других укр. банков.
Выставила оба-два, подтвердила каждый смс, и ничего не изменилось по факту...
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:34
Re: Sense Bank
Да, а отчего я зашла: попыталась поменять лимит по Ящеру на обналичку и перевод на карты других укр. банков.
Выставила оба-два, подтвердила каждый смс, и ничего не изменилось по факту...
Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:07
Да, разобрался. Пункт с СМС/пушами появился после активации карты
Пытаюсь заказать именную карту.
В поле "имя" Сенс Супер Глюк Апп подставляет фамилию, а в поле "фамилия" - имя.
Меняю местами, выбираю отделение Новой почты, - приложение пишет: "Имя и фамилия неправильные", и не даёт оформить заказ.
Вопросы:
1) зачем тогда давать возможность их менять, если по факту любые изменения приложение не пропускает?
2) почему имя и фамилия поменяны местами?
3) хотелось бы, чтобы на карте было написано сначала имя, а потом фамилия. Если бы они не были поменяны местами, наверное, так бы и было.
Sense Bank, Когда пофиските?
(когда получал именные карты пакета Вайт, на них написана сначала фамилия, а потом имя)
Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:21
Странно, на всех именных сначала имя потом фамилия, в т.ч. на Хамелеоне.
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