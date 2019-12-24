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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1173117411751176

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:34

Re: Sense Bank

Да, а отчего я зашла: попыталась поменять лимит по Ящеру на обналичку и перевод на карты других укр. банков.

Выставила оба-два, подтвердила каждый смс, и ничего не изменилось по факту...
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:07

  Sense Bank написав:1) Якщо ви отримали смс про розблокування, то картка розблокується автоматично. Просто після отримання смс її потрібно активувати) https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017002580

2) Для підключення пуш, натисніть на картку і в розділі "керування" знайдете потрібну вам кнопку https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016999079

Да, разобрался. Пункт с СМС/пушами появился после активации карты

  Sense Bank написав:3) Так, замовлення пластикової картки абсолютно безкоштовне) В застосунку НП ви можете побачити суму за доставку, але можливості сплатити у вас не буде)

Пытаюсь заказать именную карту.
В поле "имя" Сенс Супер Глюк Апп подставляет фамилию, а в поле "фамилия" - имя.
Меняю местами, выбираю отделение Новой почты, - приложение пишет: "Имя и фамилия неправильные", и не даёт оформить заказ.
Вопросы:
1) зачем тогда давать возможность их менять, если по факту любые изменения приложение не пропускает?
2) почему имя и фамилия поменяны местами?
3) хотелось бы, чтобы на карте было написано сначала имя, а потом фамилия. Если бы они не были поменяны местами, наверное, так бы и было.
Sense Bank, Когда пофиските? :D
(когда получал именные карты пакета Вайт, на них написана сначала фамилия, а потом имя)
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:21

Странно, на всех именных сначала имя потом фамилия, в т.ч. на Хамелеоне.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:26

  Ой+ написав:Driver
4) РД також видно розрахунковий період - мінімальний платіж - наступний платіж.

Купляв ОВДП з оплатою сенсівським картами в Дії. Вискакує повідомлення, що налаштувати біометрію картки-пропустити, хоча по налаштуванню смс для підтвердження. І так і сяк не виходить. Повторна спроба зразу у відлуп.
Картками інших банків якось без проблем оплачував.

Теж з цим мучився. Щоб оплатити, там на сторінці оплати треба просто почекати, поки пройде зворотній облік для оплати по біометрії і після цього вже прийде смс з кодом підтвердження платежу.
Oberon
 
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  #<1 ... 1173117411751176
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