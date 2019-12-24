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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1173117411751176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:34

Re: Sense Bank

Да, а отчего я зашла: попыталась поменять лимит по Ящеру на обналичку и перевод на карты других укр. банков.

Выставила оба-два, подтвердила каждый смс, и ничего не изменилось по факту...
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:07

  Sense Bank написав:1) Якщо ви отримали смс про розблокування, то картка розблокується автоматично. Просто після отримання смс її потрібно активувати) https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017002580

2) Для підключення пуш, натисніть на картку і в розділі "керування" знайдете потрібну вам кнопку https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016999079

Да, разобрался. Пункт с СМС/пушами появился после активации карты

  Sense Bank написав:3) Так, замовлення пластикової картки абсолютно безкоштовне) В застосунку НП ви можете побачити суму за доставку, але можливості сплатити у вас не буде)

Пытаюсь заказать именную карту.
В поле "имя" Сенс Супер Глюк Апп подставляет фамилию, а в поле "фамилия" - имя.
Меняю местами, выбираю отделение Новой почты, - приложение пишет: "Имя и фамилия неправильные", и не даёт оформить заказ.
Вопросы:
1) зачем тогда давать возможность их менять, если по факту любые изменения приложение не пропускает?
2) почему имя и фамилия поменяны местами?
3) хотелось бы, чтобы на карте было написано сначала имя, а потом фамилия. Если бы они не были поменяны местами, наверное, так бы и было.
Sense Bank, Когда пофиските? :D
(когда получал именные карты пакета Вайт, на них написана сначала фамилия, а потом имя)
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:21

Странно, на всех именных сначала имя потом фамилия, в т.ч. на Хамелеоне.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:26

  Ой+ написав:Driver
4) РД також видно розрахунковий період - мінімальний платіж - наступний платіж.

Купляв ОВДП з оплатою сенсівським картами в Дії. Вискакує повідомлення, що налаштувати біометрію картки-пропустити, хоча по налаштуванню смс для підтвердження. І так і сяк не виходить. Повторна спроба зразу у відлуп.
Картками інших банків якось без проблем оплачував.

Теж з цим мучився. Щоб оплатити, там на сторінці оплати треба просто почекати, поки пройде зворотній облік для оплати по біометрії і після цього вже прийде смс з кодом підтвердження платежу.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:10

Re: Sense Bank

  Driver написав:В поле "имя" Сенс Супер Глюк Апп подставляет фамилию, а в поле "фамилия" - имя.
Про такое известно. Необходимо ждать исправления.

  Driver написав:Меняю местами, выбираю отделение Новой почты, - приложение пишет: "Имя и фамилия неправильные", и не даёт оформить заказ.
Оно даёт изменить несколько символов в имени и фамилии.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:10

  Oberon написав:
  Ой+ написав:Купляв ОВДП з оплатою сенсівським картами в Дії.

Теж з цим мучився.

Провелась покупка по вигоді, але в розстрочку не оформиш, так що все ж "будь-які витрати" не переводяться.
І між іншим:
Замініть нехарактерну для української мови конструкцію в розстрочку, в розстрочення, якщо мовиться про розподіл на кілька строків виплати, на стилістично кращий варіант: на виплат. https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D0%B ... %B0%D1%82/
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:27

Re: Sense Bank

  Arien написав:Выставила оба-два, подтвердила каждый смс, и ничего не изменилось по факту...

Стукаюсь до вас у приватні повідомлення аби уточнити ваші дані та переглянути, що за біда трапилась із лімітами!
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:33

Re: Sense Bank

  Driver написав:Меняю местами, выбираю отделение Новой почты, - приложение пишет: "Имя и фамилия неправильные", и не даёт оформить заказ.

Думаю, що знаю в чому проблема, тому вже відписую вам у приватні повідомлення, аби розібратись і допомогти з цим)
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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