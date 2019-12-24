Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:07

Sense Bank написав: 1) Якщо ви отримали смс про розблокування, то картка розблокується автоматично. Просто після отримання смс її потрібно активувати) https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017002580



2) Для підключення пуш, натисніть на картку і в розділі "керування" знайдете потрібну вам кнопку https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016999079 1) Якщо ви отримали смс про розблокування, то картка розблокується автоматично. Просто після отримання смс її потрібно активувати)2) Для підключення пуш, натисніть на картку і в розділі "керування" знайдете потрібну вам кнопку

Sense Bank написав: 3) Так, замовлення пластикової картки абсолютно безкоштовне) В застосунку НП ви можете побачити суму за доставку, але можливості сплатити у вас не буде) 3) Так, замовлення пластикової картки абсолютно безкоштовне) В застосунку НП ви можете побачити суму за доставку, але можливості сплатити у вас не буде)

Глюк

Да, разобрался. Пункт с СМС/пушами появился после активации картыПытаюсь заказать именную карту.В поле "имя" Сенс СуперАпп подставляет фамилию, а в поле "фамилия" - имя.Меняю местами, выбираю отделение Новой почты, - приложение пишет: "Имя и фамилия неправильные", и не даёт оформить заказ.Вопросы:1) зачем тогда давать возможность их менять, если по факту любые изменения приложение не пропускает?2) почему имя и фамилия поменяны местами?3) хотелось бы, чтобы на карте было написано сначала имя, а потом фамилия. Если бы они не были поменяны местами, наверное, так бы и было., Когда пофиските?(когда получал именные карты пакета Вайт, на них написана сначала фамилия, а потом имя)