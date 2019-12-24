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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:34
Да, а отчего я зашла: попыталась поменять лимит по Ящеру на обналичку и перевод на карты других укр. банков.
Выставила оба-два, подтвердила каждый смс, и ничего не изменилось по факту...
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Arien
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:07
Да, разобрался. Пункт с СМС/пушами появился после активации карты
Sense Bank написав:
3) Так, замовлення пластикової картки абсолютно безкоштовне) В застосунку НП ви можете побачити суму за доставку, але можливості сплатити у вас не буде)
Пытаюсь заказать именную карту.
В поле "имя" Сенс Супер Глюк
Апп подставляет фамилию, а в поле "фамилия" - имя.
Меняю местами, выбираю отделение Новой почты, - приложение пишет: "Имя и фамилия неправильные", и не даёт оформить заказ.
Вопросы:
1) зачем тогда давать возможность их менять, если по факту любые изменения приложение не пропускает?
2) почему имя и фамилия поменяны местами?
3) хотелось бы, чтобы на карте было написано сначала имя, а потом фамилия. Если бы они не были поменяны местами, наверное, так бы и было.Sense Bank
, Когда пофиските?
(когда получал именные карты пакета Вайт, на них написана сначала фамилия, а потом имя)
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Driver
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:21
Странно, на всех именных сначала имя потом фамилия, в т.ч. на Хамелеоне.
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Feh14
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:26
Ой+ написав:Driver
4) РД також видно розрахунковий період - мінімальний платіж - наступний платіж.
Купляв ОВДП з оплатою сенсівським картами в Дії. Вискакує повідомлення, що налаштувати біометрію картки-пропустити, хоча по налаштуванню смс для підтвердження. І так і сяк не виходить. Повторна спроба зразу у відлуп.
Картками інших банків якось без проблем оплачував.
Теж з цим мучився. Щоб оплатити, там на сторінці оплати треба просто почекати, поки пройде зворотній облік для оплати по біометрії і після цього вже прийде смс з кодом підтвердження платежу.
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Oberon
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:10
Driver написав:
В поле "имя" Сенс Супер Глюк Апп подставляет фамилию, а в поле "фамилия" - имя.
Про такое известно. Необходимо ждать исправления.
Driver написав:
Меняю местами, выбираю отделение Новой почты, - приложение пишет: "Имя и фамилия неправильные", и не даёт оформить заказ.
Оно даёт изменить несколько символов в имени и фамилии.
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Howl
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:10
Oberon написав: Ой+ написав:
Купляв ОВДП з оплатою сенсівським картами в Дії.
Теж з цим мучився.
Провелась покупка по вигоді, але в розстрочку не оформиш, так що все ж "будь-які витрати" не переводяться.
І між іншим:
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Ой+
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:27
Arien написав:
Выставила оба-два, подтвердила каждый смс, и ничего не изменилось по факту...
Стукаюсь до вас у приватні повідомлення аби уточнити ваші дані та переглянути, що за біда трапилась із лімітами!
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: Суб 06 кві, 2024 09:33
Driver написав:
Меняю местами, выбираю отделение Новой почты, - приложение пишет: "Имя и фамилия неправильные", и не даёт оформить заказ.
Думаю, що знаю в чому проблема, тому вже відписую вам у приватні повідомлення, аби розібратись і допомогти з цим)
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:28
Sense Bank написав: Driver написав:
Меняю местами, выбираю отделение Новой почты, - приложение пишет: "Имя и фамилия неправильные", и не даёт оформить заказ.
Думаю, що знаю в чому проблема, тому вже відписую вам у приватні повідомлення, аби розібратись і допомогти з цим)
З повагою, Володимир 💎
Невероятно, но факт - вопрос решили.
Спасибо Владимиру за помощь!
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Driver
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:31
Driver написав:
Невероятно, но факт - вопрос решили.
Спасибо Владимиру за помощь!
Завжди радий надати допомогу 😊
Круто, що вдалось проблемку розв'язати, хоч і не так швидко як хотілось, але вже як є 😅
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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