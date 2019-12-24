RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1174117511761177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:23

Добрий день🌞
Сьогодні з вами до 22:00 буду я, тому якщо будуть питання, чи просто захочете поговорити - пишіть😊
Діліться чи тепло у вас в місті?)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12517
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1174117511761177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, ingtrans, PUMB, stellassvitonline, Vatsyk і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 12107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1222 253572
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:48
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.