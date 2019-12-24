Добрий день🌞
Сьогодні з вами до 22:00 буду я, тому якщо будуть питання, чи просто захочете поговорити - пишіть😊
Діліться чи тепло у вас в місті?)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 кві, 2024 14:23
Добрий день🌞
Сьогодні з вами до 22:00 буду я, тому якщо будуть питання, чи просто захочете поговорити - пишіть😊
Діліться чи тепло у вас в місті?)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Пон 08 кві, 2024 16:10
Re: Sense Bank
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