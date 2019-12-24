Добрий день🌞
Сьогодні з вами до 22:00 буду я, тому якщо будуть питання, чи просто захочете поговорити - пишіть😊
Діліться чи тепло у вас в місті?)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 кві, 2024 14:23
Добрий день🌞
Сьогодні з вами до 22:00 буду я, тому якщо будуть питання, чи просто захочете поговорити - пишіть😊
Діліться чи тепло у вас в місті?)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Пон 08 кві, 2024 16:10
Re: Sense Bank
Додано: Вів 09 кві, 2024 00:46
Driver А в чому був прикол, напишіть публіці, в мене теж писало навпаки прізвище та ім'я, прийшлось Хамку так і замовляти, бо не пропускало вперед.
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:27
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:34
Взагалі то НЕМАЄ точних правил послідовності написання Ім'я Прізвища,
крім цього дозволяється робити до 3-х помилок (відмінностей від паспорту) в написанні цих атрибутів якщо не вказані конкретні поля: Name Surname Surname2 Surname3...
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:43
Розстрочка чекає оформлення ще з вихідних,так повинно бути? Раніше оформлювалась протягом 5 хвилин
Додано: Вів 09 кві, 2024 13:08
Вітаю! Реальне оформлення і відображення розстрочки відбудеться в Sense SuperApp протягом 2-3 робочих днів. Адже поки операція списалась лише з балансу, а орієнтовно через 2-3 робочі дні вона спишеться з рахунку.
І вже після оформлення зможете побачити її у Розстрочках.
А підкажіть, будь ласка, ви до переведення покупки у розстрочку не робили поповнень?
Або навпаки, після переведення, не поповнювали вашу картку?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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