|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 кві, 2024 14:23
Добрий день🌞
Сьогодні з вами до 22:00 буду я, тому якщо будуть питання, чи просто захочете поговорити - пишіть😊
Діліться чи тепло у вас в місті?)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12520
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 08 кві, 2024 16:05
Пекло, 26. Кийов
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5260
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Пон 08 кві, 2024 16:10
Amethyst написав:
Пекло, 26. Кийов
Ох, спекотно)
У нас сьогодні 21🌞
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12520
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 09 кві, 2024 00:46
Driver А в чому був прикол, напишіть публіці, в мене теж писало навпаки прізвище та ім'я, прийшлось Хамку так і замовляти, бо не пропускало вперед.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 954
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:27
melkh написав:Driver
А в чому був прикол, напишіть публіці, в мене теж писало навпаки прізвище та ім'я, прийшлось Хамку так і замовляти, бо не пропускало вперед.
А хз.
Я так понял, мне исправили в индивидуальном порядке
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:34
Driver написав: melkh написав:Driver
А в чому був прикол, напишіть публіці, в мене теж писало навпаки прізвище та ім'я, прийшлось Хамку так і замовляти, бо не пропускало вперед.
А хз.
Я так понял, мне исправили в индивидуальном порядке
Взагалі то НЕМАЄ точних правил послідовності написання Ім'я Прізвища,
крім цього дозволяється робити до 3-х помилок (відмінностей від паспорту) в написанні цих атрибутів якщо не вказані конкретні поля: Name Surname Surname2 Surname3...
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5260
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:43
Розстрочка чекає оформлення ще з вихідних,так повинно бути? Раніше оформлювалась протягом 5 хвилин
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3336
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 кві, 2024 13:08
novichok написав:
Розстрочка чекає оформлення ще з вихідних,так повинно бути? Раніше оформлювалась протягом 5 хвилин
Вітаю! Реальне оформлення і відображення розстрочки відбудеться в Sense SuperApp протягом 2-3 робочих днів. Адже поки операція списалась лише з балансу, а орієнтовно через 2-3 робочі дні вона спишеться з рахунку.
І вже після оформлення зможете побачити її у Розстрочках.
А підкажіть, будь ласка, ви до переведення покупки у розстрочку не робили поповнень?
Або навпаки, після переведення, не поповнювали вашу картку?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12520
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 09 кві, 2024 15:12
Sense Bank написав: novichok написав:
Розстрочка чекає оформлення ще з вихідних,так повинно бути? Раніше оформлювалась протягом 5 хвилин
Вітаю! Реальне оформлення і відображення розстрочки відбудеться в Sense SuperApp протягом 2-3 робочих днів. Адже поки операція списалась лише з балансу, а орієнтовно через 2-3 робочі дні вона спишеться з рахунку.
І вже після оформлення зможете побачити її у Розстрочках.
А підкажіть, будь ласка, ви до переведення покупки у розстрочку не робили поповнень?
Або навпаки, після переведення, не поповнювали вашу картку?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
нічого не робив.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3336
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 кві, 2024 16:12
novichok написав:
нічого не робив.
Тоді треба трішки більше даних, аби проаналізувати суть проблеми, вже підтюпцем біжу до вас у приватні повідомлення 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12520
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14
|12188
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|
|1222
|253694
|
Вів 27 лют, 2024 17:48
KVV
|