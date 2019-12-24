RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1174117511761177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:23

Добрий день🌞
Сьогодні з вами до 22:00 буду я, тому якщо будуть питання, чи просто захочете поговорити - пишіть😊
Діліться чи тепло у вас в місті?)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12520
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:05

Пекло, 26. Кийов
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5260
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:10

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Пекло, 26. Кийов

Ох, спекотно)
У нас сьогодні 21🌞
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12520
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 00:46

Driver А в чому був прикол, напишіть публіці, в мене теж писало навпаки прізвище та ім'я, прийшлось Хамку так і замовляти, бо не пропускало вперед.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 954
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:27

  melkh написав:Driver А в чому був прикол, напишіть публіці, в мене теж писало навпаки прізвище та ім'я, прийшлось Хамку так і замовляти, бо не пропускало вперед.

А хз.
Я так понял, мне исправили в индивидуальном порядке
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 288
З нами з: 13.06.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:34

  Driver написав:
  melkh написав:Driver А в чому був прикол, напишіть публіці, в мене теж писало навпаки прізвище та ім'я, прийшлось Хамку так і замовляти, бо не пропускало вперед.

А хз.
Я так понял, мне исправили в индивидуальном порядке

Взагалі то НЕМАЄ точних правил послідовності написання Ім'я Прізвища,
крім цього дозволяється робити до 3-х помилок (відмінностей від паспорту) в написанні цих атрибутів якщо не вказані конкретні поля: Name Surname Surname2 Surname3... :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5260
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:43

Розстрочка чекає оформлення ще з вихідних,так повинно бути? Раніше оформлювалась протягом 5 хвилин
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 31.03.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:08

  novichok написав:Розстрочка чекає оформлення ще з вихідних,так повинно бути? Раніше оформлювалась протягом 5 хвилин

Вітаю! Реальне оформлення і відображення розстрочки відбудеться в Sense SuperApp протягом 2-3 робочих днів. Адже поки операція списалась лише з балансу, а орієнтовно через 2-3 робочі дні вона спишеться з рахунку.
І вже після оформлення зможете побачити її у Розстрочках.

А підкажіть, будь ласка, ви до переведення покупки у розстрочку не робили поповнень?
Або навпаки, після переведення, не поповнювали вашу картку?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12520
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:12

  Sense Bank написав:
  novichok написав:Розстрочка чекає оформлення ще з вихідних,так повинно бути? Раніше оформлювалась протягом 5 хвилин

Вітаю! Реальне оформлення і відображення розстрочки відбудеться в Sense SuperApp протягом 2-3 робочих днів. Адже поки операція списалась лише з балансу, а орієнтовно через 2-3 робочі дні вона спишеться з рахунку.
І вже після оформлення зможете побачити її у Розстрочках.

А підкажіть, будь ласка, ви до переведення покупки у розстрочку не робили поповнень?
Або навпаки, після переведення, не поповнювали вашу картку?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

нічого не робив.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 31.03.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:12

Re: Sense Bank

  novichok написав:нічого не робив.

Тоді треба трішки більше даних, аби проаналізувати суть проблеми, вже підтюпцем біжу до вас у приватні повідомлення 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12520
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1174117511761177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: TASCOMBANK і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 12188
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1222 253694
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:48
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11770)
09.04.2024 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.