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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1175117611771178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:45

Re: Sense Bank

если санкции сняли за банк будут судиться?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/10/712234/
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:39

  nekefer написав:если санкции сняли за банк будут судиться?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/10/712234/

Інформація у ЗМІ щодо скасування санкцій ЄС проти Михайла Фрідмана і Петра Авена не впливає на статус АТ «Сенс Банк». Наразі 100% акцій АТ «Сенс Банк» належить державі. Жодних змін у статусі банку не відбулося. Змін у роботі банку із клієнтами немає та наразі не планується.

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  #<1 ... 1175117611771178
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