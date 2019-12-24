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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 кві, 2024 11:45
Re: Sense Bank
если санкции сняли за банк будут судиться?
Додано: Сер 10 кві, 2024 12:39
Інформація у ЗМІ щодо скасування санкцій ЄС проти Михайла Фрідмана і Петра Авена не впливає на статус АТ «Сенс Банк». Наразі 100% акцій АТ «Сенс Банк» належить державі. Жодних змін у статусі банку не відбулося. Змін у роботі банку із клієнтами немає та наразі не планується.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Сер 10 кві, 2024 14:35
Sense Bank,
скажите, можно ли получить дополнительную карту к Хамелеону? (т.е. чтобы к одному счёту было две физических карты)
тех.поддержка в чате говорит, что нельзя,
но в тарифах есть такие пункты:
8.3 | Обслуговування додаткової картки в рамках розрахункових операцій, в рік | Не тарифікується
10 | Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням | Не тарифікується
Кому верить?
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