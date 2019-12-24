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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1175117611771178

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:45

Re: Sense Bank

если санкции сняли за банк будут судиться?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/10/712234/
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:39

  nekefer написав:если санкции сняли за банк будут судиться?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/10/712234/

Інформація у ЗМІ щодо скасування санкцій ЄС проти Михайла Фрідмана і Петра Авена не впливає на статус АТ «Сенс Банк». Наразі 100% акцій АТ «Сенс Банк» належить державі. Жодних змін у статусі банку не відбулося. Змін у роботі банку із клієнтами немає та наразі не планується.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:35

Sense Bank,
скажите, можно ли получить дополнительную карту к Хамелеону? (т.е. чтобы к одному счёту было две физических карты)

тех.поддержка в чате говорит, что нельзя,
но в тарифах есть такие пункты:
8.3 | Обслуговування додаткової картки в рамках розрахункових операцій, в рік | Не тарифікується
10 | Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням | Не тарифікується
https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

Кому верить? :shock:
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:14

  Driver написав:Sense Bank,
скажите, можно ли получить дополнительную карту к Хамелеону? (т.е. чтобы к одному счёту было две физических карты)

тех.поддержка в чате говорит, что нельзя,
но в тарифах есть такие пункты:
8.3 | Обслуговування додаткової картки в рамках розрахункових операцій, в рік | Не тарифікується
10 | Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням | Не тарифікується
https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

Кому верить? :shock:

Вітаю! Дійсно, неможливо оформити додаткову картку до Хамелеона :(
А от щодо тарифів, дякую, уточню щоб оновили інформацію. Вибачаюся, що вас заплутали цим.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12522
З нами з: 18.02.13
Подякував: 168 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 1175117611771178
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