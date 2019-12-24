Інформація у ЗМІ щодо скасування санкцій ЄС проти Михайла Фрідмана і Петра Авена не впливає на статус АТ «Сенс Банк». Наразі 100% акцій АТ «Сенс Банк» належить державі. Жодних змін у статусі банку не відбулося. Змін у роботі банку із клієнтами немає та наразі не планується.
Sense Bank, скажите, можно ли получить дополнительную карту к Хамелеону? (т.е. чтобы к одному счёту было две физических карты)
тех.поддержка в чате говорит, что нельзя, но в тарифах есть такие пункты: 8.3 | Обслуговування додаткової картки в рамках розрахункових операцій, в рік | Не тарифікується 10 | Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням | Не тарифікується https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
Driver написав:Sense Bank, скажите, можно ли получить дополнительную карту к Хамелеону? (т.е. чтобы к одному счёту было две физических карты)
тех.поддержка в чате говорит, что нельзя, но в тарифах есть такие пункты: 8.3 | Обслуговування додаткової картки в рамках розрахункових операцій, в рік | Не тарифікується 10 | Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням | Не тарифікується https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
Кому верить?
Вітаю! Дійсно, неможливо оформити додаткову картку до Хамелеона А от щодо тарифів, дякую, уточню щоб оновили інформацію. Вибачаюся, що вас заплутали цим.
alibob написав:Відколи? Відкрив собі другу в вересні 2022. Обидві активні.
Так, раніше була така можливість, але з 23.08.23 оформлення додаткової картки до Хамелеона стало недоступне. Тому зараз можна насолоджуватись лише однієї карткою Хамелеон 😢 Ваш друг та помічник, Володимир 💎
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , де у нього виник протиправний умисел спрямований на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом. Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом, на ґрунті демонстративної зневаги щодо моральності відносно громадян, ОСОБА_3 , діючи умисно, з винятковим цинізмом, ігноруючи норми моралі та етики, нахабно виявляючи своє зневажливе ставлення до загальноприйнятих правил та норм поведінки і моралі, суспільства, за допомогою мобільного додатку інтернет-банкінгу "Sense Super App: мобільний банк" та, здійснив відеодзвінок до служби клієнтського сервісу у відеочаті АТ "Сенс Банк", та, потрапивши до відеочату з фахівцем 1 категорії відділу клієнтського сервісу у відеочаті АТ "Сенс Банк" потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , почав вести себе непристойно, а саме відвівши відеокамеру від свого обличчя, направив її на свій оголений статевий орган та почав демонстративно здійснювати акт онанізму, в зв?язку з чим, ОСОБА_4 зробила ОСОБА_3 зауваження та завершила відеодзвінок.
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , де у нього виник протиправний умисел спрямований на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом. Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом, на ґрунті демонстративної зневаги щодо моральності відносно громадян, ОСОБА_3 , діючи умисно, з винятковим цинізмом, ігноруючи норми моралі та етики, нахабно виявляючи своє зневажливе ставлення до загальноприйнятих правил та норм поведінки і моралі, суспільства, за допомогою мобільного додатку інтернет-банкінгу "Sense Super App: мобільний банк" та, здійснив відеодзвінок до служби клієнтського сервісу у відеочаті АТ "Сенс Банк", та, потрапивши до відеочату з фахівцем 1 категорії відділу клієнтського сервісу у відеочаті АТ "Сенс Банк" потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , почав вести себе непристойно, а саме відвівши відеокамеру від свого обличчя, направив її на свій оголений статевий орган та почав демонстративно здійснювати акт онанізму, в зв?язку з чим, ОСОБА_4 зробила ОСОБА_3 зауваження та завершила відеодзвінок.